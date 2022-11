Heidi Klum teilt seltenes Foto ihres Sohnes Johan

Heidi Klum hält ihre Kinder aus der Öffentlichkeit raus © IMAGO / Cover-Images & IMAGO / ZUMA Press

Heidi Klum teilt nur sehr selten Fotos ihrer Kinder. Auf ihrem Instagram-Account gab es nun eine der wenigen Ausnahmen zu sehen.

Model Heidi Klum (49) ist bekannt dafür, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Folglich gibt es in den Medien und auf ihrem Instagram-Profil kaum unzensierte Fotos von ihren Kindern zu sehen. Ihre älteste Tochter Leni Klum (18) hat erst seit einigen Jahren einen eigenen Instagram-Account. Dass sie seit Kurzem auch öfter bei Events abgelichtet wird, hat wohl einfach damit zu tun, dass Leni mittlerweile volljährig ist.

Was bewegte die GNTM-Moderatorin dann dazu, ein Foto von ihrem Sohn Johan zu posten? Auf dem Bild ist der kleine Junge neben seiner strahlenden Mama zu sehen. Er trägt ein Ritterkostüm und schneidet eine Grimasse. Im Text zum Bild wird aufgelöst, dass die stolze Mama ihrem Sohn mit diesem Post zum Geburtstag gratuliert.

Der „kleine“ Johan wird schon 16 Jahre alt!

Der „Kleine“ ist natürlich auch gar nicht mehr so klein, sondern schon 16 Jahre alt geworden. Johan ist Heidi Klums zweiter Sohn aus der Ehe mit dem Sänger Seal. Das Paar war von 2005 bis 2014 verheiratet und hat insgesamt drei gemeinsame Kinder. „Sweet 16 Today Johan. I love you sooooo much“, schreibt Mutter Klum und schickt noch ein paar Emojis - vor allem Herzen - hinterher. In der Instagram-Story gibt es dann auch noch ein Foto vom Geburtstags-Frühstück inklusive Pancakes und gebratenem Speck.