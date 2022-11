„25 große Tüten“: Heidi Klum schickt ihrer Tochter Leni Lebensmittel

Mama Heidi macht sich Sorgen um ihre älteste Tochter. © Imago

Wenn das eigene Kind flügge wird, fällt es vielen Müttern schwer, loszulassen. So ergeht es derzeit auch Heidi Klum mit ihrer ältesten Tochter Leni.

Seit einigen Monaten hat Leni Klum (18) ihr Innenarchitekturstudium begonnen. Dafür ist das Nachwuchsmodel mit Sack und Pack aus dem Haus ihrer Mama Heidi Klum (49) ausgezogen. New York statt Los Angeles, Studium statt Catwalk: Im Leben der US-Amerikanerin hat sich so einiges getan. Während sich Leni voller Freude in ihr aufregendes neues Leben im Big Apple stürzt, ist ihre Mutter weit weniger angetan.

Ende August gestand Heidi bei einem Auftritt in der „Late Late Show with James Corden“, dass sie ihre älteste Tochter „alle zwei Stunden“ anrufe. Die GNTM-Chefin mache sich schreckliche Sorgen, wenn sich Leni nicht bei ihr meldet und male sich augenblicklich das Schlimmste aus. Um sicherzustellen, dass es ihrem Mädchen gut geht, schickt Heidi ihr nun regelmäßig XXL-Carepakete. „Sie liebt es, uns Lebensmittel zu schicken. Neulich bekam ich eine Nachricht und schaute vor die Tür. Da waren 25 große Tüten mit Lebensmitteln“, plaudert Leni im Gespräch mit dem People-Magazin aus.

Sie und ihre Mitbewohnerin seien „ausgeflippt“, als sie die riesige Menge an Essen sahen. „Wir haben alles zubereitet. Beinahe passte es nicht mal in den Kühlschrank“, lacht die brünette Schönheit. So eine leckere Überraschung bekommt man schließlich selten!

Leni Klum zeigt Verständnis für besorgte Mama Heidi

Allgemein versuche Leni, sich so oft wie möglich bei ihrer Mama zu melden. „Nachdem ich gesehen habe, wie sie im Interview sagte, dass sie durchdreht, weil ich weg bin, schreibe ich ihr häufiger“, berichtet sie. Allerdings sei die Laufsteg-Beauty überrascht davon, dass sich Heidi so große Sorgen um sie mache. „Ich hätte nicht gedacht, dass sie so besorgt ist, da sie sich ja noch um drei weitere Kinder kümmert“, erklärt Leni. Aus der Ehe mit Sänger Seal (59) hat Heidi die Söhne Henry (17) und Johan (16) sowie Tochter Lou (13).

Leni wiederum fühlt sich mittlerweile alt genug, um alleine zu wohnen. „Technisch gesehen bin ich zwar nicht alleine, weil ich eine Mitbewohnerin habe, aber ich verstehe, dass es für sie schwer ist“, zeigt sie Verständnis für ihre prominente Mutter.