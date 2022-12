„Das war so schmerzhaft“: Heidi Klum muss mit ihrem Tom ständig in die Notaufnahme

Wie schlecht geht es Tom Kaulitz wirklich? Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz deckt Erschreckendes über den Gesundheitszustand des Gitarristen auf.

Sorge um Tom Kaulitz (33): Der Ehemann von Heidi Klum (49) scheint ernsthafte gesundheitliche Probleme zu haben. Im Krankenhaus sei der Tokio-Hotel-Star quasi Dauergast. Dies enthüllte sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz (33) nun im gemeinsamen Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Teils scherzhaft sagte der Sänger: „Es ist so, Tom: Du zerfällst! Ich kriege alle zwei Minuten einen Anruf von deiner Frau: ‚Wir sind wieder auf dem Weg in die Notaufnahme‘. Das heißt, wie ernst kann ich es noch nehmen?“

Auch wenn Bill die Situation mit Humor zu betrachten scheint, schwingt natürlich die Sorge um seinen Bruder in seinen Worten mit. Denn bestimmt ist es keine bloße Bagatelle, die einen jungen Mann wie Tom regelmäßig in die Klinik zwingt. Seine Frau Heidi Klum ist dem Musiker während dieser schwierigen Zeit sicher eine wichtige Stütze.

Auch Tom selbst sprach im Podcast ausführlicher über seine gesundheitlichen Probleme. „Es ist nichts Ernstes, aber die Behandlung ist wahnsinnig unangenehm“, enthüllte er. Welche Diagnose hinter den Beschwerden steckt, gab der Gitarrist allerdings nicht preis. So deutet er lediglich an: „Es ist etwas, wo der amerikanische Arzt dir sagt: ‚Das könnte unangenehm werden‘“. Allerdings würde diese Warnung den echten Schmerzen nicht gerecht werden. „Da weiß ich dann vorher schon, das ist eine komplette Untertreibung“, klagte Tom. „Das war so schmerzhaft! Und dann musste ich auch erst mal ein paar Tage zu Hause bleiben.“

„Völlig gelogen“: Tom Kaulitz nimmt Zwillingsbruder Bill seine Aussagen übel

Bereits bekannt ist, dass Heidis Liebster an Clusterkopfschmerzen leidet. Dieses besonders schlimme Kopfweh macht ihm seit langer Zeit das Leben schwer. Umso mehr dürfte Tom sein erneuter gesundheitlicher Rückschlag mitnehmen.

Allerdings will der Wahl-Kalifornier unbedingt vermeiden, wehleidig zu wirken. In der brandneuen Podcast-Folge nimmt er Bill ordentlich wegen seiner Aussagen in die Mangel. „Du hast gesagt, ich wäre ständig in der Notaufnahme, was natürlich völlig gelogen und übertrieben war“, ärgerte sich Tom über seinen Zwillingsbruder. Daraus habe die Presse dann ein „Riesen-Ding“ gemacht. Bill zeigte sich dagegen unbeeindruckt. „Es stimmt ja auch, dass du ‚ne kranke Maus bist. Du hattest viele Issues dieses Jahr. Ich wünsche dir nur das Beste“, sagte er.