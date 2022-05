Videoclip enthüllt: Tom Kaulitz war schon als Teenie in Heidi Klum verliebt

Von: Katharina Küpper

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind Big in Love. Der Musiker hat sich seine Jugendliebe geangelt. © Screenshots/Instagram, heidiklum

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind schwer verliebt. Das zeigen sie gerne auf Instagram. Jetzt zeigt das Model ein Video, das manche an Schicksal glauben lässt.

Deutschland – Bei Tom Kaulitz und Heidi Klum (mehr News auf der Themenseite von tz.de) ist ganz viel Liebe in der Luft. Daraus machen der Musiker und die Modelmama auch keinen Hehl. Wie ein Video auf Instagram jetzt zeigt, funkte es zumindest von Toms Seite schon viel, viel früher.

Person Heidi Klum Geboren 1. Juni 1973 (Alter 48 Jahre), Bergisch Gladbach Größe 1,76 Meter Kinder Leni Klum, Lou Sulola Samuel, Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, Henry Günther Ademola Dashtu Samuel

Tom Kaulitz in Love mit Heidi Klum: Seine Liebe fing schon früh an

Ihre Liebe zu ihrem 16 Jahre jüngeren Schatz zeigt Heidi Klum rege auf Instagram. Ob auf Fotos oder in Videos: Tom Kaulitz sehen ihre Fans häufig an ihrer Seite. So auch auf ihrem Beitrag – ein TikTok eines Fans – vom 26. Mai.

Allerdings ist der 36-Jährige auf dem Video noch etwas jünger. Zu sehen ist er im Jahr 2007, als er mit Tokio Hotel unterwegs war. Cap, Lippenpiercing, ellenlange Dreadlocks – die Markenzeichen des damals etwa 18-jährigen Toms.

Videoclip enthüllt: Tom Kaulitz war schon als Teenie in Heidi Klum verliebt

Forsch fragt er den Interviewer: „Was ist denn mit Heidi, ist die heut hier?“ Als dieser verneint, stöhnt der Tokio-Hotel-Gitarrist nur auf. Auch mit den anderen GNTM-Models, die offenbar auf der Veranstaltung herumliefen, lässt er sich nicht vertrösten.

„Aber ich will ja Heidi! Also bitte; Entschuldigung: Heidi!“ Dem Jugendlichen fehlen schon fast die Worte. Er war offenbar schon damals hin und weg von seiner zukünftigen Frau, die ihn 2007 noch gar nicht kannte.

Heidi Klum und Tom Kaulitz sind seit 2019 ein Ehepaar

Dann kommt der Schnitt im TikTok: Heidi Klum und Tom Kaulitz tanzen innig. Darunter der 30-sekündige Track „When we were younger“ von – na klar – Tokio Hotel. Der Gitarrist ist offenbar der lebende Beweis, dafür, dass alte Liebe nicht rostet.

Immerhin hält die Beziehung zwischen den beiden schon mehrere Jahre. Seit 2019 dürfen sich die beiden auch Ehepaar nennen.

Tom Kaulitz liebt Heidi Klum: Doch Modelmama kassiert wegen GNTM Kritik

Während Tom Kaulitz Hals über Kopf in die Modelmama verliebt ist, gerät die 48-Jährige an anderer Front jetzt immer häufiger in Kritik. Mehrere GNTM-Teilnehmerinnen packen jetzt über die Show aus: So auch Ana Martinovic, die im Interview mit Ippen.Media über den Druck bei der Castingshow sprach. Verwendete Quellen: Instagram