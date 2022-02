Heidi Klum gesteht: Sie trug lange skurrilen Glücksbringer in einem Beutel bei sich

Von: Jennifer Kuhn

Topmodel Heidi Klum bei der Premiere von „America‘s Got Talent“ in Los Angeles. © IMAGO / ZUMA Wire

Heidi Klum - für viele ist sie ein großes Vorbild. Nun verrät die 48-Jährige: Sie trug jahrelang einen nicht ganz alltäglichen Glücksbringer mit sich herum.

Los Angeles - Heidi Klum ist stets für eine Überraschung zu haben. Immer wieder zeigt sie in ihrer Show „Germany‘s next Topmodel“, dass sie spannende Shootings und Challenges für ihre Topmodel-Kandidatinnen bereithält. Ihren Fans und Followern gibt sie regelmäßig zumindest ein paar private Einblicke in ihr Leben. Sie zeigt private Pärchenbilder mit Ehemann Tom Kaulitz oder gibt exklusive Einblicke am Show-Set. Doch nun plauderte die 48-Jährige in dem Podcast „I‘ve Got News For You“ aus, dass sie jahrelange ihre Zähne als Talisman bei sich trug. Moment, was?

Heidi Klum trug ihre Zähne in einem Beutel bei sich

Nach der Entfernung ihrer Weisheitszähne bekam sie einen leichten Überbiss. Aufgrund dieser Situation wurden ihr noch mehr Zähne gezogen. Diese trug sie dann auch immer in einem Beutel bei sich. Die 48-Jährige gab zu: Es war für sie eine Art Glücksbringer. Offenbar hat das geholfen, denn Glück und Erfolg hatte sie in ihrer Karriere definitiv. Sie ist nicht nur Topmodel, sondern auch Geschäftsführerin, Moderation und Jurorin in mehreren Shows. Schon vor einigen Jahren offenbarte sie in einem Interview, dass sie ihre Zähne immer bei sich tragen würde. Doch mittlerweile scheint es nicht mehr so zu sein. Wo ihre Zähne jetzt liegen, hat sie aber nicht verraten.

Heidi Klum veröffentlicht 31 Jahre altes Teeanger-Foto

Heidi Klum gewährte immer wieder mal einen privaten Einblick in ihre Vergangenheit, dies zeigte sie erst vor kurzem auf ihrem Instagram-Account. Dort veröffentlichte das Topmodel ein 31 Jahre altes Teenager-Foto von sich. Sie trägt braune Haare, einen weißen Hut und und dick umrandete dunkle Lippen, die sie mit einem Lipliner nachgezogen hat. Die GNTM-Chefin muss dabei aber wohl selbst schmunzeln und kommentierte ihr Bild mit folgenden Worten: „17 Jahre alt und träumte davon, eines Tages Model zu werden. Ich habe es ein bisschen mit dem Lipliner übertrieben“, so Heidi Klum. Auch wenn das Topmodel die Kommentar-Funktion bei Instagram ausgestellt hat - ihre Fans und Follower zeigten schon öfter, dass die Fotos aus vergangenen Jahren immer gut ankamen.