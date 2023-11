Heidi Klum und Leni singen jetzt Weihnachtslieder – in Dessous

Heidi und Leni Klum können nicht widerstehen: Zum fünften Mal hat das Mutter-Tochter-Duo Intimissimi-Dessous angezogen – dieses Mal sogar singend.

Dossobuono – GNTM-Chefin Heidi Klum (50) und Leni Klum (19) haben sich für eine neue Kampagne der italienischen Unterwäschemarke Intimissimi wieder in aufreizende Dessous gekleidet. Es ist bereits ihre fünfte gemeinsame Kampagne und zeigt die neue Weihnachtskollektion von Intimissimi. Im dazugehörigen Werbespot, der auf der Website des Unternehmens zu sehen ist, singt das Duo den Weihnachtsklassiker „O Tannenbaum“ zunächst auf Deutsch, dann wechselt Heidi ins Italienische.

Mutter-Tochter-Duett in Unterwäsche: Leni und Heidi Klum zeigen ihr Gesangstalent

Die neuen Dessous sind in Rot oder Schwarz erhältlich, mit viel Spitze, und die Klums setzen sie selbstbewusst in Szene.

Seit Oktober letzten Jahres arbeiten Heidi und Leni Klum gemeinsam für Intimissimi. Auch an der neuen Kampagne war wieder ein alter Bekannter aus „Germany‘s Next Topmodel“ beteiligt – der ehemalige „GNTM“-Juror Thomas Hayo (54) fungierte als Creative Director.

Fans diskutieren über Dessous-Kampagne von Heidi Klum und Leni

Die erste Lingerie-Kollektion der Klums mit Intimissimi im vergangenen Jahr stieß zunächst auf gemischte Resonanz, auch weil Leni gerade erst 18 Jahre alt geworden war. Auch jetzt gibt es kritische Stimmen. „Ein Unterwäsche-Shooting mit deiner Mutter zu machen, ist immer noch seltsam“, schreibt ein Nutzer unter den Instagram-Post. „Die Tochter hat etwas Kindliches, was das Ganze seltsam macht“, kommentiert eine andere Userin. „Bin ich irgendwie die Einzige, das cringe findet?“, fragt sich ein dritter Fan.

Aber es gibt auch durchaus positiv Kommentare, wie beispielsweise „YESSS LENI“, „Wunderschön“ oder „Wunderschön mein Schatz!!! Du wirst immer schöner!!! Heidi ist sicherlich mächtig stolz auf dich.“

Apropos Heidi Klum: So langsam rückt Weihnachten immer näher. Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern dieses Jahr aber bereits deutlich früher Weihnachten - zum Leidwesen von Bill Kaulitz. Verwendete Quelle: Intimissimi & Instagram/Leni Klum