Heidi Klums Ehemann Tom Kaulitz würde seine Tochter Nala nennen

Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz ist ein großer „König der Löwen“-Fan. Seiner Tochter würde er deshalb den Namen Nala geben.

Tom Kaulitz (32) plaudert aus dem Nähkästchen! Der Tokio-Hotel-Star ist mittlerweile seit fast drei Jahren mit Heidi Klum (49) verheiratet. Die Beziehung mit dem Model machte Tom automatisch zum Stiefvater ihrer vier Kinder, die Heidi aus anderen Beziehungen mit in die Ehe brachte. Glücklicherweise versteht sich der Gitarrist blendend mit dem Nachwuchs seiner Frau und holt die Kids regelmäßig von der Schule ab, wie er in der Vergangenheit verriet.

Dabei verriet er, dass er besonders auf Disney-Namen steht. „Ich habe früher immer gesagt: ‚Wenn ich einmal eine Tochter habe, dann möchte ich sie Nala nennen.‘ Weißt du noch?“, sagte der Musiker im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Nala ist die weibliche Hauptfigur aus dem Animationsklassiker „König der Löwen“, offenbar ein Lieblingsfilm von Tom.

Tom Kaulitz und Heidi Klum: Wird es ein gemeinsames Baby geben?

Wenn er sich selbst einen Namen aussuchen könnte, würde Tom Kaulitz gerne Mufasa heißen. Das ist nämlich der Name des weisen Löwenkönigs, der der Vater von Simba ist.

Ob Tom Kaulitz und Heidi Klum gemeinsame Nachwuchspläne haben, ist nicht bekannt. Kürzlich befeuerte die blonde Schönheit entsprechende Gerüchte jedoch selbst. Als eine Kandidatin bei der US-Castingshow „America’s Got Talent“ ein Baby mit auf die Bühne brachte, zeigte sich Jury-Mitglied Heidi ganz verzückt. „Ich möchte auch noch so ein Kleines“, schwärmte sie. Dabei hatte sie vor zwei Jahren bei „Germany’s Next Topmodel“ noch rigoros klargestellt, keine weiteren Kinder zu wollen: „Das wird nicht passieren! Der Backofen ist zu.“ Doch wie sagt man so schön: Sag niemals nie…