Heidi und Leni Klum erstmals zusammen in Dessous vor der Kamera

Teilen

„Selbstbewusst und stark“: Für eine Unterwäsche-Kampagne posieren Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni nun erstmals gemeinsam in Dessous vor der Kamera. © Intimissimi

„Selbstbewusst und stark“: Für eine Unterwäsche-Kampagne posieren Heidi Klum und ihre älteste Tochter Leni nun erstmals gemeinsam in Dessous vor der Kamera.

Los Angeles – Leni Klum (18) tritt bereits mit großen Schritten in die Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mama Heidi (49). Erst kürzlich durfte das Nachwuchsmodel die „About You“-Fashion Week eröffnen – in der ersten Reihe platzte Heidi Klum derweilen beinahe vor Stolz. Und nun steht das Mutter-Tochter-Gespann gemeinsam vor der Kamera. Und das sehr knapp bekleidet.

Die beiden Klum-Damen sind nämlich die neuen Aushängeschilder für das Unterwäschelabel Intimissimi und posieren daher gemeinsam in knappen Dessous für die Kamera. Topmodel Heidi in feiner, schwarzer Lingerie mit weißen, floralen Applikationen und Leni zeigt sich in einem weißen und schwarzen Unterwäsche-Set mit Highwaist-Höschen.

Die neue Kampagne von Intimissimi, die unter Leitung von GNTM-Juror und langjährigen Freund der GNTM-Chefin Thomas Hayo (53) produziert wurde, soll für Lebensfreude, Liebe und Selbstbewusstsein stehen. Da hat Intimissimi mit seiner Wahl der Models wohl voll ins Schwarze getroffen. Vor allem letzteres scheint Leni völlig verinnerlicht zu haben. Selbstbewusst und stark posiert die 18-Jährige neben ihrer berühmten Model-Mama und stellt noch einmal unter Beweis, dass ihr das Modeln in die Wiege gelegt wurde.

„Leni verkörpert Leichtigkeit und zeigt, dass Stärke keine Frage des Alters ist“

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es vom Label, dass die neue Intimissimi-Kampagne außerdem für Liebe zu sich selbst, Liebe und Unterstützung zwischen Frauen und Liebe zwischen Mutter und Tochter stehe. Heidi und ihr ältester Spross sind somit die perfekten Gesichter für die bekannte Unterwäschemarke: „Die beiden repräsentieren die starke Verbindung zwischen Mutter und Tochter, aber auch bedingungslose Liebe, Freundschaft und Unterstützung.“

Heidi Klum stehe für Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und Stärke, heißt es weiter, und Leni „verkörpert Leichtigkeit und zeigt, dass Stärke keine Frage des Alters ist“. Dass die beiden ein unzertrennliches Mutter-Tochter-Gespann sind, beweist auch der regelmäßige Kontakt der beiden Frauen. Leni und ihre Mama Heidi haben eine besonders enge Verbindung und telefonieren und facetimen täglich miteinander, während die 49-Jährige Powerfrau mit ihrem Mann Tom Kaulitz (33) in Los Angeles lebt und die 18-Jährige Innenarchitektur in New York studiert.