„Wo sind die Airbags?“: Fahrer von Bill und Tom Kaulitz fällt in Sekundenschlaf

Bill und Tom Kaulitz haben einen eigenen Podcast: „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ © Screenshot/instagram.com/billkaulitz

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“, plaudern Bill und Tom Kaulitz ganz offen und ehrlich über ihr Leben und geben viel aus ihrem Alltag preis. Doch in der aktuellen Folge reden die „Tokio Hotel“-Zwillinge über einen Vorfall, der in der vergangenen Woche passierte. Angstzustände machten sich breit.

Berlin - Es passierte auf der Fahrt von Köln nach Berlin. Bill und Tom sind derzeit für verschiedene Projekte wieder in Deutschland - und deshalb auch viel unterwegs. Vergangene Woche wurden sie von einem Fahrer von Köln nach Berlin gebracht, doch während der Fahrt passierte die absolute Horrorvorstellung. Dem Autofahrer fielen die Augen zu.

In ihrem Podcast „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood“ erzählte Tom, dass er während dieser Fahrt mit einer Cluster-Kopfschmerz-Attacke kämpfen musste. Seit Jahren leidet der Musiker unter dieser Krankheit. Während der Fahrt bemerkten beide Zwillinge dennoch im Rückspiegel des Fahrers, wie ihm immer wieder die Augen zufielen.

Ein unruhiger Moment, der voller Panik steckte. „Weil ich habe schon durchgespielt im Kopf, ich habe schon geguckt: „Wo sind die Airbags?“ Ich war angeschnallt. Ich habe schon genau durchgespielt, wenn das Auto jetzt nach rechts überschlägt...“, erzählte Bill. Bruder Tom bot dem Fahrer auch an, einen kurzen Stopp einzulegen und brachte ihm eine Energy-Dose von der Tankstelle mit. Auch als sich die Musiker nach seinem Wohlbefinden erkundigten, sagte der Fahrer, dass alles in Ordnung sei.

„Für 40 Millionen“: Bill Kaulitz sicher, dass Helene Fischer blank ziehen würde

Wer den Podcast der Musiker kennt weiß, dass hier kein Blatt vor den Mund genommen wird. So äußerte sich der „Tokio Hotel“-Frontmann in der vergangenen Folge auch zu Deutschlands größtem Schlagerstar.

Bill Kaulitz ist sich sicher, dass Schlager-Sängerin Helene Fischer für 40 Millionen Euro auch blank ziehen wurde - zum Beispiel auf der Plattform „Only Fans“. „Wenn ich es mache, dann ist als Nächstes Helene Fischer da. Wenn ich 40 Millionen verdiene, dann lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass Helene Fischer auch ihre Nippel zeigt. Aber 100 Prozent! Schneller, als du gucken kannst!“, lachte er. Verwendete Quellen: „Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood Folge „Sudoku-Libido-Killer“