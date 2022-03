„Ich liebe es!“: Pietro Lombardi zeigt nach Auszug der Pochers sein leeres Zuhause

Pietro Lombardi ist wieder zurück in seinem Haus. Zuvor wohnten die Pochers darin. Der Sänger zeigt auf Instagram die aktuelle Einrichtung und ist überglücklich.

Köln - Gerade erst war Pietro Lombardis (hier alle News auf der Themenseite) Haus fertig, da kam die Flutkatastrophe im Sommer 2021. Weil das Haus der Pochers überschwemmt wurde, überließ er ihnen seine Bleibe und zog ins Hotel. Inzwischen ist Pietro Lombardi (29) wieder zurück und zeigt überglücklich, wie er wohnt.

Name Pietro Lombardi Geburtstag 9. Juni 1992 Bekannt durch DSDS-Sieger 8. Staffel 2011 Kinder Alessio Lombardi-Engels

Pietro Lombardi zeigt auf Instagram seine Hauseinrichtung

Auf einer kleinen Mini-Roomtour nahm der einstige DSDS-Gewinner seine Follower jetzt mit durch sein eigenes Reich. Der 29-Jährige hat darin einen Fahrstuhl, mehrere Etagen und eine luxuriöse Einrichtung. Einen besonderen Platz hat dabei auch ein Bild, auf dem Lombardi mit seinem Sohn Alessio zu sehen ist.

In einer anderen Ecke hängen all die Auszeichnungen und goldenen Schallplatten, die der Sänger schon gewonnen hat. Nur die Sitzecke ist für ihn noch nicht fertig - „Hier ist alles noch ein bisschen zu leer, finde ich persönlich“, so Lombardi. Er fragt daher direkt mal bei den Fans nach, ob sie noch Ideen hätten, eventuell für „schöne Bilder, irgendwie Vasen“.

Pietro Lombardi spielte in Köln vor ausverkaufter Arena und bekam dafür Award

Die Rückkehr in das eigene Haus war aber vorerst nur ein kurzer Abstecher. Denn Pietro Lombardi war bis vor kurzem mitten in seiner Hallentour 2022 und zum Zeitpunkt der Instagram-Story nur eine Nacht in Köln.

Dort spielte er in der ausverkauften Lanxess-Arena, wofür es sogar einen Award verliehen gab. „Back Home“, schrieb er mit einem Herz, als er wieder sein Haus betrat. „Eine Nacht Zuhause und dann geht‘s weiter“, erklärte er.

Fest steht aber: Pietro Lombardi ist super glücklich, wieder bei sich einziehen zu können. „Ich liebe es, einfach wieder zu Hause zu sein“, gestand er auf Instagram.

Den Abschluss seiner Tour spielt Pietro Lombardi demnächst in Berlin. „Ich kann einfach nur Danke sagen von ganzem Herzen“, ist er überglücklich. Danach geht es endlich langfristig zurück in sein Haus bei Köln.

Notarzteinsatz bei Konzert von Pietro Lombardi: Oliver Pocher springt ein: „Show erst mal abbrechen“

Auf Pietros Konzert in Oberhausen, das er im Rahmen seiner Hallentour spielte, kam es zu einem Zwischenfall. Der Musiker brach sein Konzert wegen eines Notarzteinsatzes für 20 Minuten ab. Dafür sprang kurzfristig Oliver Pocher ein und überbrückte die Zeit - er war zufällig vor Ort. Grund war ein Junge in der ersten Reihe, der ohnmächtig geworden war. Verwendete Quellen: instagram.com/pietrolombardi; IMAGO