„Heimlich fotografiert“: Danni Büchner will mit Zwillingen nicht an den Strand

Von: Sarah Wolzen

Danni Büchner möchte mit ihren Zwillingen lieber nicht an den Strand © Instagram: dannibuechner

Danni Büchner lebt auf Mallorca. Doch obwohl ihre Kinder an den Strand wollen, bleibt die Auswanderin lieber zuhause am Pool. Aus Angst vor ungewollten Fotos.

Mallorca - Nicht nur in Deutschland, auch auf Mallorca ist gerade Badewetter angesagt. Schnell zum Strand, und ins kühle Nass springen - ein Traum für alle Touristen. Und natürlich für alle, die ihren Traum von der Auswanderung auf die Baleareninsel wahrgemacht haben - alle außer Danni Büchner (44).

Danni Büchner ist alleine mit den Zwillingen

Die fünffache Mutter (die Büchners: Alle Infos zur „Goodbye Deutschland“-Familie um Danni Büchner und Tochter Joelina Karabas) genießt gerade die Ruhe und das schöne Wetter auf ihrer Terrasse. Denn erstmals sind ihre drei ältesten Kinder alle gleichzeitig arbeiten und somit aus dem Haus.

Eine ganz neue Erfahrung, wie Danni in ihrer neuesten Instagramstory verrät „So fühlt es sich dann also an, wenn ich irgendwann alleine mit den Zwillingen alleine wohne.“ Noch lebt die alleinerziehende Mutter mit ihren drei erwachsenen Kindern aus erster Ehe, sowie den 6-Jährigen Zwillingen, die der Beziehung zu Kultauswanderer Jens Büchner (✝49) entstammen, zusammen in ihrer Villa auf Mallorca.

Danni Büchner möchte nicht mit den Zwillingen an den Strand

Und die beiden möchten bei der Hitze natürlich nichts lieber, als an den Strand. Ein Wunsch, den Danni Jenna Soraya und Diego Armani jedoch schweren Herzens abschlagen muss. „Schwierig“, fände sie es, erklärt der Realitystar bei Instagram - „weil ich es nicht mag, wenn die Kinder heimlich fotografiert werden.“

Statt am Strand darf jedoch im heimischen Pool geplanscht werden, da ist es bestimmt auch ganz schön. Danni Büchner selbst war erst vor wenigen Tagen am Strand und stellte ihre Kehrseite im knappen Bikini zur Schau. Verwendete Quellen: instagram.com/dannibuechner