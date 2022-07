Heimlich mit Ehemann Uli ausgemacht: Semino Rossi überraschte Andrea Berg auf ihrer Hochzeit

Andrea Berg wurde an ihrem Hochzeitstag von Semino Rossi überrascht (Fotomontage) © avanti/Tinkeres/Imago

Besondere Erinnerung: Semino Rossi trat überraschend auf Andrea Bergs Hochzeit auf. Die Stars singen gemeinsam beim „Giovanni Zarrella: 30 Jahre Andrea Berg“-Open-Air.

Aspach – Semino Rossi (60) und Andrea Berg (56) teilen zwei ganz besondere Erinnerungen miteinander. Der „Was bitte was“-Hitmacher ließ seine Follower auf Instagram jetzt daran teilhaben, dass er bei dem „30 Jahre Andrea Berg“-Open-Air-Konzert demnächst mit der Schönheit auf der Bühne zu sehen sein wird.



Nachdem Berg zuvor extra zu seiner Open-Air-Show nach Argentinien gereist war, um mit ihm auf der Bühne zu singen, überraschte auch er seine Kollegin mit einer Gesangseinlage auf ihrer Hochzeit mit ihrem Ehemann Ulrich Ferber (62). Auf dem ersten der Fotos zu den beiden besonderen Momenten ist Semino zu sehen, wie er auf der Hochzeit seiner Freunde singt. Auf dem zweiten Schnappschuss stehen die Stars bei ihrem gemeinsamen Duett in Argentinien auf der Bühne. Er erinnerte sich: „Bei ihrer Hochzeit hatte ich sie vorher schon einmal überrascht – in der Kirche, das hat ihr Mann Uli heimlich mit mir ausgemacht.” Der Sänger fügte hinzu: „Als die beiden die Ringe getauscht haben, kam ich dazu und habe gesungen. Das sind tolle Erinnerungen für uns beide.”

Semino Rossi überraschte Andrea Berg auf ihrer Hochzeit

Der Schlagerstar teilte seinen Followern zudem mit, dass sie die Tickets für seine gemeinsame „Giovanni Zarrella: 30 Jahre Andrea Berg“-Show mit der Musikerin am 29. und 30. Juli 2022 ab sofort über die Verlinkung in seiner Instagram-Story erwerben können. „Alle, die Ende Juli bei diesem tollen Event dabei sein wollen, können über den Link in der Story Tickets kaufen“, verkündete der Sänger aufgeregt. Die Fans der Schlagerstars dürfen sich also darauf freuen, ihre Idole schon bald bei ihrem gemeinsamen Auftritt sehen zu können!