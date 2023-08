„Triff die Schildkröte“: Schwere Vorwürfe gegen Prinz Marcus von Anhalt nach fragwürdigem Video

Marcus von Anhalt macht des Öfteren mit fragwürdigen Aktionen auf sich aufmerksam. Jetzt wird dem Proll-Prinz Tierquälerei vorgeworfen.

Dubai – Keine Werbung ist schlechte Werbung! Dieser Spruch scheint eines der Lebensmottos von Marcus von Anhalt (56) zu sein. Der auch als „Proll-Prinz“ bekannte Reality-Star hat in der Vergangenheit bereits mehrfach mit fragwürdigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht. Unter anderem erregte Marcus 2021 während seiner Teilnahme an der Sat.1-Sendung „Promis unter Palmen“ mit homophoben und frauenfeindlichen Sprüchen die Gemüter des TV-Publikums. Doch offensichtlich wird der Adoptivsohn von Frédéric Prinz von Anhalt (80) durch die öffentliche Kritik an seiner Person keineswegs eingeschüchtert — ganz im Gegenteil.

Marcus Prinz von Anhalt bringt mit einem Instagram-Video Tierschützer auf die Barrikaden

Ein aktuelles Video, das Marcus von Anhalt am Sonntag (27. August) auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte, sorgte jetzt für schockierte Kommentare in der Netz-Community. Im Clip ist der Familienvater, der seit einiger Zeit mit Frau und Kind in der Mega-Metropole Dubai lebt, beim Fußballspielen im heimischen Garten zu sehen.

Wie unter anderem „t-online“ berichtet, zeigt die Instagram-Story außerdem eine große Schildkröte, die nichtsahnend auf dem Bolzplatz grast. Prinz Marcus’ Verhalten dem Tier gegenüber sorgte bei Social-Media-Usern derweil für blankes Entsetzen.

Marcus Prinz von Anhalt wird von zahlreichen Instagram-Usern als Tierquäler beschimpft

„Wir haben ein neues Spiel: Triff die Schildkröte“, ruft Marcus von Anhalt in seiner Instagram-Story Richtung Kamera, bevor er den Ball mit voller Wucht gegen die Schildkröte schießt, die sich daraufhin schnellstmöglich in ihren Panzer zurückzieht, um weiteren schmerzhaften Attacken zu entgehen. Dass der Fernsehprinz seine Haustiere so rücksichtslos behandelt, sorgt bei Social-Media-Nutzern für wütende Kritik. Auf X, ehemals Twitter, teilten einige User das Video des Vorfalls.

Darunter finden sich laut „t-online“ Kommentare wie „Du bist einfach nur widerlich“ oder „Ekelhafte, herzlose und charakterlose Aktion“. Auch der Hashtag „Cancel Prinz Marcus“ häuft sich seitdem in den sozialen Netzwerken. Es ist nicht das erste Mal, dass der Prinz sich dem Vorwurf der Tierquälerei stellen muss. Bereits 2020 gingen Tierschützer auf die Barrikaden, als Marcus seiner Tochter ein Pavianbaby zu Weihnachten schenkte. Der umstrittene TV-Star nimmt die Kritik allerdings weniger ernst. Auf Anfrage von RTL äußerte er sich zu dem Vorfall: „Der Schildkröte geht es gut. Sie heißt Kleopatra, ist 72 oder 78 Jahre, das kann man nicht so genau sagen.“ Er besitze noch eine weitere Schildkröte, auf der seine Tochter manchmal sogar reite.

Auch für einen anderen Promi wurde es jüngst unangenehm: Peter Kleins (56) Schlager-Debüt ist geplatzt, er musste seinen ersten Auftritt absagen. Das steckt dahinter. Verwendete Quellen: Instagram, t-online.de, rtl.de