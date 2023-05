Mit 84 Jahren: Heino will am Ballermann durchstarten

Von: Alina Schröder

Teilen

Am Ballermann feiern die Leute zu Musik von Heino? Was zunächst kurios klingt, könnte bald wahr werden. Der Schlager-Star veröffentlicht ein Party-Album.

El Arenal – Mit Hits wie „Blau blüht der Enzian“ und „Hoch auf dem gelben Wagen“ wurde Schlager-Star Heino bekannt. Jetzt begibt sich der 84-Jährige aber musikalisch auf ziemlich ungewohntes Terrain: Er will auch die feierwütige Party-Meute für sich gewinnen.

Von Volksmusik zu Party-Songs: Heino will den Ballermann erobern

Weiterhin Volksmusik machen? Für Heino wohl keine Option. 2013 veröffentlichte er bereits das Album „Mit freundlichen Grüßen“, auf dem er ungewöhnlich rockige Töne anschlug. Unter anderem coverte er Songs von Die Ärzte und Rammstein. Jetzt hat er es auf ein besonders populäres Genre abgesehen: der Ballermann-Musik.

Lange Haare, schrille Outfits, wilde Looks: Die Bilder der großen Schlagerstars damals und heute Fotostrecke ansehen

Heino veröffentlicht neues Party-Album

Im August soll die neue Platte „Lieder meiner Heimat“ erscheinen, das geht aus der offiziellen Homepage des Sängers hervor. Was nach typischer Volksmusik klingt, ist jedoch alles andere als das: Er covert bekannte Party-Hits wie „Zehn nackte Friseusen“ und „Geh‘ mal Bier holen“ von Ballermann-Star Mickie Krause – natürlich auf die typische Heino-Art.

Die Musiker wurden allerdings nicht über die Cover informiert. Für Mickie ist das aber kein Problem: „Es macht mich stolz und glücklich, dass Heino ‚Zehn nackte Friseusen‘ singt“, verrät er auf RTL-Nachfrage.

Heino veröffentlicht im Sommer 2023 ein neues Album. Er will mit bekannten Party-Hits den Ballermann erobern. © Montage: Imago

„Wunderschöne Lieder“: Heino covert bekannte Ballermann-Hits

Doch was reitet Heino dazu, jetzt auch noch Party-Musik zu machen? „Ich habe immer das gemacht, was mir gefällt und wo ich gesagt habe: Das könnte ich auch singen und da stehe ich hinter“, erklärte er im Interview mit RTL. Schließlich verstecken sich laut dem 84-Jährigen auch hinter typischen Ballermann-Songs „wunderschöne Lieder“.

Ob Heino auch live am Ballermann, wie etwa im Megapark oder Bierkönig, auftreten wird, ist ungewiss. Doch für den Sommer prophezeit er: „Da werde ich sehr wahrscheinlich einen großen Wirbel machen mit einer Band.“ Erst kürzlich trat der Musiker in dem gleichnamigen Ort Heino in den Niederlanden auf – für die Einwohner ging ein Traum in Erfüllung. Verwendete Quellen: RTL