„Wenn Hannelore nicht mehr kann“: Heino verrät, wann er seine Karriere beenden wird

Seit mehr als 40 jahren sind Heino und Hannelore zusammen. © VISTAPRESS / Wenzel via www.imago-images.de

Heino blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück. Ohne seine Frau Hannelore ist ihm sein Erfolg auf der Bühne jedoch nichts wert.

Bad Münstereifel – Für Volksmusik-Fans ist Heino (83) zweifelsfrei einer der größten Vertreter des Genres. Hits wie „Blau blüht der Enzian“ oder „Wir lagen vor Madagaskar“ machten den Sänger mit der Sonnenbrille zu einem gefeierten Schlagerstar, doch für Heino ist seine Karriere nicht das wichtigste im Leben. Viel bedeutender ist für ihn seine langjährige Ehefrau Hannelore (80). Seit vielen Jahrzehnten begleitet seine Gattin den Musikveteranen zu jedem seiner Konzerte und steht ihm stets mit Rat und Tat zur Seite. Ein Ende seiner Karriere kommt für Heino deshalb nur aus einem wichtigen Grund infrage.

„Wenn Hannelore irgendwann nicht mehr so kann, wie es zurzeit noch der Fall ist, dann habe ich auch keinen Spaß mehr daran, ohne sie anderen Menschen Freude zu bereiten“, zitiert „schlager.de“ den 83-Jährigen. Eigentlich hatte Heino in der Vergangenheit versprochen, bis „zum Schluss“ für seine Fans zu singen. In einem früheren Interview sprach er über seine Leidenschaft für die Musik: „Solange der liebe Gott mir meine Stimme so lässt, wie sie ist, werde ich weiter singen.“

Ohne seine Hannelore will Heino nicht mehr auf der Bühne stehen

Dass er auch in seinem hohen Alter noch ein gefragter Schlagerstar ist, weiß Heino in jedem Fall zu schätzen. Deshalb würde es den legendären Sänger auch eine Menge Überwindung kosten, seine erfolgreiche Karriere auf Eis zu legen. Doch ohne seine geliebte Hannelore wären die regelmäßigen Performances für Heino einfach nicht mehr dasselbe. Niemals käme es für ihn infrage, alleine auf Tour zu gehen und seine langjährige Ehefrau zu Hause zurückzulassen.

Denn wie Heino weiter erzählt, sei sein Schlagererfolg nur mit Hannelores Unterstützung möglich gewesen. Sobald sie nicht mehr auf Reisen gehen könne, werde er deshalb mit ihr in Rente gehen und für sie da sein. Hoffentlich, so Heino weiter, werde das allerdings erst in ein paar Jahren passieren: „Hannelore hat genauso viel Anteil am Erfolg wie ich. Wir machen alles zusammen, und das ist ganz wunderbar! Ich hoffe, es bleibt noch ein paar Jahre so!“