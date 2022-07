Für Rheumahilfe: Heino und seine Hannelore werden Werbestars

Werbegesichter für Rheumahilfe! Heino und seine Hannelore werben für die Geräte der Schmerzbehandlung. Der Star selbst soll nicht an der Erkrankung leiden. © Horst Ossinger

Allgäu – Sie sind die neuen Werbestars für Rheumahilfe: Heino (83) und seine Ehefrau Hannelore Auer (80) werben für die Geräte zur Schmerzbehandlung von Rheuma, die von der deutschen Firma Alpha Cooling hergestellt werden. Der Schlagerstar ist heute auch trotz seines fortgeschrittenen Alters noch topfit und begeistert seine Fans weiterhin mit seinen Bühnenauftritten.



So ist es keine große Überraschung, dass sich das Unternehmen keinen Geringeren als den ikonischen Künstler und seine Partnerin aussuchte, um die prominenten Gesichter für ihre Geräte zur Ganzkörper-Kältebehandlung werben zu lassen. Beim Aufrufen der Startseite der Firma können die Kunden die Fotos des Musikers und seiner Ehefrau bewundern, auf denen das prominente Paar in stylischen Outfits in Schwarz und mit trendigen Sonnenbrillen dabei zu bewundern ist, wie sie das Gerät benutzen.

Die Produkte zur Rheumahilfe werden auf der Website mit den folgenden Worten angekündigt: „Alpha Cooling® Professional ist die professionelle Ganzkörper-Kältebehandlung, die nur über das Herabkühlen der Handflächen funktioniert. Die neue Art der Schmerzbehandlung. Eine Weltneuheit - Made im Allgäu.“

Ob das Ehepaar mit Rheuma zu kämpfen hat, ist dabei aber nicht bekannt. Der Manager des Prominenten, Helmut Werner, enthüllte gegenüber „Schlager.de“, dass der Star das Gerät lediglich zur Verbesserung seiner Lebensenergie und nicht zur Schmerzbehandlung nutzen würde. Werner verriet: „Heino nutzt Alphacooling zur Unterstützung seiner Vitalität.“ Mit der Auswahl des Volksmusik-Stars und seiner Liebsten als die neuen Werbestars für Rheumahilfe scheint die Firma die richtige Entscheidung getroffen zu haben!