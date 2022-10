„Überglücklich“: Schauspieler Heinz Hoenig ist mit 71 Jahren wieder Vater geworden

Heinz Hoenig und seine Frau Annika begrüßen ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt. © dpa/Christian Charisius

Heinz Hoenig und seine Frau Annika Kärsten-Hoenig durften ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Dabei handelt es sich um einen weiteren Jungen.

Blankenburg - Spätes Baby-Glück für Heinz Hoenig: Im Alter von 71 Jahren ist der Schauspieler erneut Papa geworden. Seine 34 Jahre jüngere Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig brachte gerade ihr zweites gemeinsames Kind zur Welt. Zusammen ziehen sie bereits einen Sohn groß, der im Dezember 2020 geboren wurde. Dieser erhält nun einen kleinen Bruder, der das Glück der Familie perfekt macht. Aus erster Ehe hat der Darsteller bereits zwei weitere Kinder. Annika brachte zudem eine Tochter mit in die Ehe.

„Ich bin überglücklich! Jetzt ist es mir wichtig, erst einmal Zeit mit meiner Familie zu verbringen“, frohlockte der frisch gebackene Vierfach-Vater in einer Mitteilung. Zusammen mit seiner Familie lebt der Filmstar in Blankenburg im Harz. Mutter und Baby gehe es so weit gut.

Heinz Hoenig: Seine Familie geht jetzt vor

Hoenig ist es nun wichtig, sich viel Zeit für seinen Nachwuchs zu nehmen, heißt es. Bis Mitte Dezember will er zu Hause bei seiner Familie bleiben und sagte sich deshalb sogar von seinen beruflichen Verpflichtungen los. Eigentlich war geplant, dass er am Donnerstag (20. Oktober) bei der Weltpremiere des neuen Ralph-Siegel-Musicals „N‘bisschen Frieden – Rock ’n’ Roll Summer“ in Duisburg mit dabei ist. Seiner Familie zuliebe steigt Hoenig jetzt aber später als gedacht als Darsteller ein.

„Ich dachte, meine Rolle in dem Musical und das Vaterglück seien miteinander in Einklang zu bringen“, gab der Bühnen-Star bekannt. „Aber ich bin so überwältigt von der Geburt meines Sohnes und der neuen Situation, dass ich meine Familie jetzt nicht allein lassen möchte und erst zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen kann.“

Hoenigs Part soll bis zu seiner Rückkehr von Tom Barcal (58) gespielt werden. Glücklicherweise zeigte Komponist Ralph Siegel (77) Verständnis für Hoenigs Entscheidung. „In dieser Zeit trennt er sich ungern von seiner Familie“, erklärte er. Höchstwahrscheinlich am 15. Dezember dürfen sich die Fans dann darauf freuen, auch Heinz Hoenig auf der Bühne des Duisburger Theaters erleben zu dürfen. So sei es laut Siegel „zumindest vereinbart“. Bis dahin kann der Familienvater sein privates Glück genießen.