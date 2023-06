Heirat im GNTM-Finale: Theresia Fischers überraschter Ehemann schäumte vor Wut

Theresia Fischer überraschte ihren Verlobten beim GNTM Finale 2019 mit einer Live-Hochzeit auf der Bühne. Doch die Überraschung kam nicht sehr gut an.

GNTM-Kandidatin Theresia Fischer (31) heiratete im GNTM-Finale ihren damaligen Verlobten. Die 31-Jährige machte insbesondere durch ihre lebendige Art und ihre Beinverlängerung Schlagzeilen. Das Reality-TV-Sternchen erregte vor allem durch ihre besonderen chirurgischen Eingriffe die Aufmerksamkeit vieler Fans: Sie hat sich letztes Jahr zum zweiten Mal die Beine verlängern lassen. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde in dem Topmodel-Format zwar nur elfte, doch seitdem ist sie regelmäßig im TV zu sehen. Heute sieht sie ihre Hochzeit vor laufender Kamera kritisch.

Die 31-Jährige verriet in einem Interview mit BUNTE.de, dass sie ihre Hochzeit in der GNTM-Show heute nicht mehr so machen würde: „In dem Moment habe ich das alles wie mit einer rosaroten Brille erlebt. Es war schier unglaublich, dass das passierte. Die Produktion hatte bei mir angefragt, ob ich mir diese Hochzeit im Finale vorstellen könnte, weil mein Ex und ich ja sowieso heiraten wollten. Unser Hochzeitstermin stand für zwei Wochen später ja schon fest.“ Doch sie habe sich mitreißen lassen: „Ich war total verzaubert. Das war mein erstes Fernsehformat. Da bist du einfach noch viel neugieriger, auch naiver, und lässt dich vielleicht zu Sachen hinreißen, die du vielleicht später mit mehr Erfahrung, nicht mehr so machen würdest.“

Thomas wusste nichts von der Hochzeit

Doch heute bereit sie es: „Es war sicherlich nicht der richtige Weg, den ich da damals gegangen bin.“ Denn ihr Verlobter Thomas wusste nichts von der geplanten Hochzeit auf der GNTM-Bühne. Diese Überraschung erwischte ihn kalt und er war nicht sehr begeistert. So meinte er damals auf der Bühne zu Theresia: „Du bist verrückt, du hättest was sagen können.“ Nach der Show machte Thomas dann seine Gefühle deutlich, wie die 31-Jährige erzählte: „Nach der symbolischen Hochzeit im Finale gab es eine Aftershowparty, da war auch alles gut.

Danach sind wir ins Hotel gegangen und dort gab es dann ein Riesentheater. Ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, weil Thomas mich auch auf der Aftershowparty nie kurz zur Seite gezogen hat und gefragt hat, Theresia, wie konnte das denn passieren? Aber als wir im Hotel waren, sagte er: Wie soll ich das denn den Leuten erklären, die sind doch schon eingeladen. Es kann doch nicht sein, dass wir die Hochzeit vorwegnehmen.“ Der Streit kam für die GNTM-Kandidatin völlig überraschend: „Ich war total geschockt und ich habe wirklich die ganze Nacht geheult.“ Heute würde sie das nicht mehr so machen. Im letzten Jahr machten die beiden ihre Trennung öffentlich.