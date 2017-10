Heiße Dreharbeiten: Sophia Thomalla in Dessous

In einer Villa in Kassel drehte Sophia Thomalla für einen Thriller.

Schauspielerin Sophia Thomalla startete heute mit Dreharbeiten für einen Kino-Thriller. Dabei gab es auch eine Szene in Unterwäsche.

Am Dienstag wurde in einer schmucken Villa in Kassel für den Kino-Thriller „Eneme“ gedreht“ gedreht. Mit dabei: Sophia Thomalla. In dem Film, in dem es um Macht, Drogen und Geld geht, spielt die Sie eine Gangsterbraut - genauer gesagt, die Freundin von Soulkitchen-Star Adam Bousdoukos. Mit am Set war auch Hauptdarsteller Thure Riefenstein.

Gedreht wurde u.a. eine Szene, in der sich die Schauspielerin - nur in Unterwäsche bekleidet - auf dem Sofa räkelt. Vom heißen Film-Set postete Sophia dieses freizügige Foto auf Ihrer Instagramseite.

Der wahre Grund, warum ich die Rolle bekommen hab. #enemefilm Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am 24. Okt 2017 um 4:33 Uhr

Am Set gab sich die Schauspielerin äußerst sympathisch und keinesfalls als Diva. Auf der Straße gab sie Fans sogar Autogramme und nahm sich für Selfies Zeit.

