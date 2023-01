„Heiße Figur“: Fans feiern Carmen Geiss im goldenen Glamour-Abendkleid

Carmen Geiss hat ihren Followern auf Instagram einen Neujahrsgruß hinterlassen. Dabei präsentierte sie sich in einem Abendkleid, das bei ihren Fans richtig gut ankommt. © Instagram: carmengeiss_1965

Als Millionärsgattin mangelt es Carmen Geiss (57) nicht an glamourösen Outfits. Diese zeigt sie ihren Fans auf Instagram auch immer wieder gern. Allerdings kommen ihre Fotos bei denen nicht immer gut an. Oft steht die Reality-Bekanntheit zum Beispiel wegen stark bearbeiteter Bilder in der Kritik. Dieses Mal aber hat sie anscheinend voll ins Schwarze getroffen: Ihren Followern schein mehrheitlich zu gefallen, was sie sehen.

In einer Serie aus vier Spiegel-Selfies präsentiert die Ehefrau von Robert Geiss (58) sich in einem schwarz-goldenen Kleid. Trotz Bodenlänge und langer Ärmel sitzt es wie angegossen und macht eine tolle Silhouette. Ein großzügiges Dekolleté mit Federboa-Besatz rundet die Glamour-Robe ab. Zu ihrem Post schrieb Carmen Geiss nur kurz: „Happy new year my friends“. Dazu gab es noch drei Kuss-Emojis.

Viele Komplimente für Carmen Geiss

Und siehe da: Die Fans sind begeistert. „Das passt ja mal wie angegossen! Mehr als passend! Und die Haare sind auch schön. Geht doch!“, schreibt eine Userin. „Das Kleid steht Ihnen ausgezeichnet“, lautet ein weiterer Kommentar. Auch eine „heiße Figur in dem Kleid“ wird ihr bescheinigt. Kurzum, die Instagram-Gemeinde von Carmen Geiss ist begeistert und feiert die „Hammer-Frau im Hammer Kleid“. Und viele gute Neujahrswünsche für sich und ihre Familie erhielt die „Die Geissens“-Darstellerin obendrein.