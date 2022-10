Helene Fischer singt Liebeslied für Florian Silbereisen bei Schlagerjubiläum

Helene Fischer und Florian Silbereisen wirken sehr vertraut miteinander. © IMAGO/Frederic Kern

Das kommt wohl etwas überraschend für die Schlagerfans. Auf Wunsch von Florian Silbereisen performt Helene Fischer ein Liebeslied für ihn bei seinem großen Schlagerjubiläum.

Leipzig - Vor fast vier Jahren gab das damalige Schlagertraumpaar Helene Fischer (38) und Florian Silbereisen (41) ihre Trennung bekannt. Jedoch sind die beiden seitdem enge Freunde geblieben. Deshalb sind Auftritte wie Helenes am Wochenende bei Florians großer Schlagerjubiläums-Show vielleicht weniger überraschend. Der Musiker feierte nämlich etwas ganz Besonderes in den Leipziger MCA Studios, wobei seine Ex-Freundin auch nicht fehlen durfte. Er moderierte seine 100. Sendung!



Worüber sich die Fans aber bestimmt sowohl gefreut als auch ein bisschen gewundert haben, ist Silbereisens ganz besonderer Liederwunsch an Helene. Die Sängerin trat erst zum Ende der Show auf und performte unter anderem ihren Hit „Rausch“ aus ihrem gleichnamigen neuen Album. Zum Schluss bemerkte Florian jedoch, dass er sich vor der Show bereits einen Song von ihr gewünscht hatte - nämlich das 2015 erschienene Lied „Mit keinem andern“. Wer jetzt zurückrechnet, dem wird schnell bewusst, dass die beiden in diesem Jahre noch zusammen waren und, dass der Song mit höchster Wahrscheinlichkeit für den Moderator geschrieben wurde. Florian erklärte aber, dass er diesen Song ausgewählt hat, um ihm seinem fantastischen Team zu widmen.

Helene Fischer performt Liebessong auf Wunsch von Florian Silbereisen

Mit den Worten: „Ich durfte mittlerweile bald 100 Shows mit diesem großartigen Team feiern und ich würde mir sehr wünschen, dass ich die nächsten 100 genau mit diesem Team feiern darf – und ‚mit keinem andern‘“, machte der Moderator seiner Crew ein Liebesgeständnis . Aber nicht nur gegenüber seinem Team möchte er seine Dankbarkeit auf der Bühne ausdrücken. Auch wenn Helene wieder in festen Händen ist, bilden alle Beteiligten gemeinsam ebenfalls ein super Team. Das möchte Florian in seiner Show auch nochmal betonen: „Ich bin auf etwas ganz besonders stolz und das ist unsere Freundschaft. Damit meine ich nicht nur uns beide, sondern auch die ganze Familie, die Kiddies, auch deinen Thomas, der auch heute hier ist und dir den Rücken freihält.“