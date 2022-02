Helene Fischer: Team macht peinlichen Fehler im Valentinstags-Post

Von: Kristina Wagenlehner

Von „Jetzt oder nie“ keine Spur. Das Team von Helene Fischer vergisst den wichtigsten Song in der Valentinstags-Playlist.

Deutschland/Österreich – Selbst in der Baby-Pause kann sie nicht aufhören zu arbeiten – und dann auch noch am Valentinstag. Helene Fischer (37) überrascht ihre Instagram-Fans mit einem emotionalen Post. Doch vielleicht ist manchmal eine Pause aber nicht verkehrt, wie in diesem Fall, denn dem Team der Sängerin unterläuft ein „Fauxpas“ in ihrem Post zum Valentinstag, wie RUHR24* berichtet.

Sängerin Helene Fischer Geboren 5. August 1984 (Alter 37 Jahre), Krasnojarsk, Russland Neues Album „Rausch“ (Oktober 2021)

Helene Fischer: Team vergisst in Instagram-Post zum Valentinstag wichtigen Song

„Spürst du es auch, diese Energie? Unsere Herzen schlagen den selben Beat!“ schreibt „Team Helene Fischer“ in ihrem Post am 14. Februar, dem Tag der Verliebten. Und weiter: „Die passende Playlist inkl. der Single „Jetzt oder nie“ haben wir natürlich auch für euch. Link in Bio.“

Nur leider ist das Lied „Jetzt oder nie“ von Helene Fischer, das auch der Olympia-Song für die Wettkämpfe ist, dann gar nicht auf der Playlist zu finden. Stattdessen tummeln sich 35 andere Liebessongs der Interpretin auf der Valentinstags-Playlist. Von „Nur mit dir“ über „Hand in Hand“ und „Dein Blick“ (mehr Promi-News auf RUHR24* lesen).

Helene Fischer: Olympia-Song „Jetzt oder nie“ können Fans trotzdem auf Spotify hören

Eingefleischte Fans finden „Jetzt oder nie“ natürlich trotzdem auf Spotify. Das Lied ist Teil des Albums „Rausch“, das im Oktober letzten Jahres veröffentlicht wurde. Es ist als ihr persönlichstes Album bekannt. Auf Tour wird Helene Fischer wohl erst 2023 gehen. Doch die Ticket-Preise für „Rausch“ macht viele Fans fassungslos. Und auch oder „Jetzt oder nie“ sorgt die Playlist, die mittlerweile über 84.000 Likes hat, bei Fans bestimmt für romantische Stunden. *RUHR24 ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.