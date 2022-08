Helene Fischer bedankt sich bei ihren Fans und kündigt Neuigkeiten an

Teilen

Schlagersängerin Helene Fischer während ihres Mega-Konzerts am 20.08.2022 in München vor 130000 Zuschauern. © IMAGO / Bildagentur Monn

Helene Fischer bedankt sich bei ihren Fans für das Mega-Konzert in München, ein Meilenstein ihrer Karriere. Auch kündigt sie an, dass es in den nächsten Tagen weitere Neuigkeiten für die Fans geben wird.

München - Am Wochenende haben insgesamt 130.000 Menschen miterlebt, wie Helene Fischer (38) Geschichte schrieb. Mit ihrer bisher größten Show feierte sie einen riesigen Meilenstein ihrer Karriere. Dafür möchte sich die Sängerin bei ihren Fans von Herzen bedanken. „D.A.N.K.E. Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte. Es war unbeschreiblich! Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht“, schreibt Helene auf Instagram.

Der Schlagerstar postete einen Zusammenschnitt ihrer Show in München auf ihrer Instagram-Seite. Sie bedankt sich nicht nur bei den Fans, sondern zeigt ihnen auch, wie glücklich sie ist, dass sie endlich wieder live auf der Bühne vor Publikum stehen darf. Unter dem Post fährt sie fort: „130.000 Seelen sind zusammengekommen, um endlich wieder das Leben zu zelebrieren – und wie! Das haben wir alle so dringend gebraucht - Emotionen, Musik, Freiheit!“ Nach diesem Abenteuer haben die Fans jedoch nicht lange Zeit, sich zu erholen. Helene kündigt am Ende ihres Posts Neuigkeiten an, die zwar noch geheim sind, über die im Laufe der nächsten Tage jedoch mehr Informationen folgen werden.

Helene Fischer bedankt sich bei ihren Fans für Mega-Konzert

Über 40.000 Fans gefällt der Danksagungs-Post von Helene Fischer bisher. In den Kommentaren zeigen auch sie ihre Dankbarkeit und natürlich auch die Neugierde auf das, was noch kommt. Ein Fan schreibt: „Ich kann noch immer nicht in Worte fassen, wie großartig das war! Tausend Dank für dieses Erlebnis!“ Eine andere Userin kommentiert: „Wir waren auch dabei, es war unser allererstes Konzert von dir, es war einfach mega, unbeschreiblich schön. Endlich konnte man wieder zusammen feiern und tanzen.“