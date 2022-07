Helene Fischer gibt TV-Comeback bei Florian Silbereisen: Fans können live dabei sein

Von: Lisa Klugmayer

Was für ein Schlager-Hammer! Helene Fischer hat ihren ersten großen Fernsehauftritt 2022 bei Florian Silbereisen. Wer sich das TV-Comeback des Jahres nicht entgehen lassen will, der Ticketverkauf startet am 1. Juli. (Fotomontage) © IMAGO / Future Image & IMAGO / Revierfoto

Leipzig - Helene Fischer zeigt sich momentan nur sehr selten in der Öffentlichkeit. Seit ihrer Album-Veröffentlichung und der Geburt ihres Kindes ist es wieder ruhig um sie geworden. Das soll sich jetzt wohl wieder ändern. Die Schlagerqueen feiert im Juli nämlich ihr großes TV-Comeback - und zwar bei Ex Florian Silbereisen. Das Beste? Fans können live mit dabei sein. Tickets gibt es ab € 72,00.

Fans von Helene Fischer (Das sind die erfolgreichsten Songs der Schlagersängerin) haben sich diesen Termin sicher schon rot im Kalender markiert: „Das große Schlagercomeback 2022“ wird am 23. Juli live aus Leipzig ausgestrahlt. „Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle!“, verrät Moderator Florian Silbereisen der BILD-Zeitung.

Schlagermoderator Florian Silbereisen fordert: Helene Fischer als Gastjurorin bei DSDS © Frederic Kern via www.imago-images.de

Für das große TV-Comeback der Schlagerqueen werden wohl keine Kosten und Mühen gescheut. Doch nicht nur Helene Fischer (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) wird auf der Bühne stehen. Zuschauer können sich ebenfalls auf Nicole, Nena, Maite Kelly, Vicky Leandros und Ross Antony freuen. Doch das war noch nicht alles: Fans können nicht vor dem Fernseher mitschunkeln, sondern den ersten großen TV-Auftritt von Helene Fischer live miterleben.

Helene Fischer bei „Das große Schlager-Comeback 2022“: Tickets gibt es schon ab 1. Juli

Tickets für „Das große Schlagercomeback 2022“ in der Messe Leipzig können Fans ab Freitag (1. Juli 2022) ab 12 Uhr beim Ticketanbieter Eventim ergattern. Die günstigsten Karten gibt es ab € 72,00. Für alle Schlagerfans heißt es also: Schnell sein, denn die Tickets sind mit Sicherheit heiß begehrt und sofort ausverkauft.

Helene Fischer gibt momentan nur sehr selten Konzerte. Bei der 75. Firmenfeier der Firma Würth gab sich die Schlagersängerin dennoch die Ehre. Die anwesenden Mitarbeiter würdigten den Auftritt der Schlagerqueen aber nicht wirklich, konnten nicht einmal eine einfache Melodie mitsingen. Das ist Helene Fischer wohl nicht mehr gewohnt und scheint leicht genervt von dem Desinteresse ihres Publikums zu sein. Verwendete Quellen: mdr.de/meine-schlagerwelt & eventim.de & bild.de