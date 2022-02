Wieder nur „Team Helene“: Seit Wochen kein persönlicher Beitrag von Helene Fischer - Fans stinksauer

Bei den Fans von Helene Fischer herrscht schlechte Laune. Viele wünschen sich einen persönlicheren Austausch mit der Schlagersängerin und lassen ihrer Wut im Netz nun freien Lauf. (Fotomontage) © IMAGO / Tinkeres & Instagram/Helene Fischer

Bei den Fans von Helene Fischer herrscht schlechte Laune. Viele wünschen sich einen persönlicheren Austausch mit der Schlagersängerin und lassen ihrer Wut im Netz nun freien Lauf.

München - Endlich neue Musik von Helene Fischer (37): Am 4. Februar ist ihre neue Single „Jetzt oder nie“ erschienen - inklusive neuem Musikvideo. Eigentlich richtig tolle Neuigkeiten, ihre Schlager-Fans sollten ganz aus dem Häuschen sein, oder? Doch zumindest ein Teil ihrer Instagram-Community ist schwer enttäuscht. Der Grund: Seit Monaten hüllt sich Helene Fischer in eiseres Schweigen. Ihre letzten fünf Beiträge wurden nicht von ihr selbst gepostet, sondern von ihrem PR-Team.

Fans von Helene Fischer sind sauer: Keine persönlichen Nachrichten auf Instagram

„Jetzt oder nie" heißt die neue Single von Helene Fischer. Der Song ist eine Auskopplung aus ihrem Nummer-Eins-Album „Rausch" und der offizielle ARD-Olympia-Song. „Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich ‚jetzt oder nie' geheißen hat', so die Schlagersängerin in der Instagram-Ankündigung. „Meist habe ich mich für ‚jetzt' entschieden und bin damit gut gefahren. Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde."

Doch damit nicht genug: Außerdem erschien gleichzeitig zum Single-Release auch das neue Musikvideo und „wer es rockiger mag, kann sich zusätzlich auf den „Madizin Rock Mix" freuen", heißt es. Eigentlich sollten Fans jetzt atemlos auf Wolke 7 schweben. Doch ein kleines Detail am Ende des Beitrags stößt ihnen sauer auf: „Euer Team Helene". Der Beitrag kommt also nicht von der Schlagersängerin selbst, sondern wurde von ihrem Team verfasst. Genauso wie die letzten vier Instagram-Beiträge. Die letzte persönliche Nachricht von Helene an ihre Fans stammt vom 11. Dezember 2021.

Helene Fischers Team kündigt ihre neue Single „Jetzt erst recht“ auf Instagram an. © Instagram/Helene Fischer

Eine Tatsache, die bei vielen Fans für Unverständnis sorgt: „Team Helene also wieder kein persönlicher Beitrag von Helene? Naja ich finde es schade und das ist nur meine Meinung!“, schreibt ein Fan unter die Ankündigung und erhält viel Zuspruch - 67 Gefällt mir und 39 Antworten. „Geht mir auch so. (...) Vorher hab ich Helene immer in Schutz genommen. Die Zeiten sind vorbei“, rechnet ein Fan eiskalt ab.

Die Fans von Helene Fischer sind sauer: Seit Wochen gibt es keine persönlichen Nachrichten auf Instagram © Instagram/Helene Fischer

„Ich sehe es genauso, wir sind ihre Fans und hätten uns unglaublich auf ein Statement bzgl. Kind gefreut“, lautet ein dritter Kommentar. „Es geht nur um etwas zu verkaufen... Leider“, schreibt ein anderer wütender Instagram-Nutzer. Dieser Fans ist gleicher Meinung und meint: „Dann braucht man auch nichts kaufen, basta“.

Allerdings können ein paar Fans die Funkstille von Helene Fischer durchaus auch verstehen und nehmen die Schlagersängerin in Schutz: „Nun, die Frau hat ihr erstes Kind bekommen, so möge sie sich bitte alle Zeit der Welt für ihre Familie nehmen. Sie hat die letzten Jahre genug für die Öffentlichkeit getan". Ein anderer Fan kommentiert: „Sorry, aber diese hohe Erwartungshaltung kann und sollte kein Künstler erfüllen. Die Leute geben Euch Musik oder sonstiges.... mehr sind sie niemandem schuldig."