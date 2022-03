Das Baby ist da: Helene Fischer Backgroundsängerin Maria Voskania ist Mama geworden

Babyfreude bei Helene-Fischer-Kollegin Maria Voskania: Die Backgroundsängerin der Schlager-Queen hat ihr Kind bekommen (Fotomontage) © Henning Kaiser/Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Ob die beiden Kids zusammen spielen werden? Kurz nach Schlager-Queen Helene Fischer ist auch ihre Freundin Maria Voskania Mutter geworden.

Würzburg – Sie schwebt im siebten Himmel! Schlagersängerin Maria Voskania (34) ist erstmals Mutter geworden. Lange Zeit arbeitete sie als Backgroundsängerin für Helene Fischer (37), die Berichten zufolge Ende 2021 ihr erstes Baby zur Welt brachte. Der Schlager-Nachwuchs hat jetzt also möglicherweise eine kleine Spielgefährtin, denn Maria hat eine kleine Tochter bekommen. Bereits Anfang des Monats erblickte die süße Maus das Licht der Welt.

Im Gespräch mit Schlager.de verriet die gebürtige Armenierin, dass ihr Baby sich bester Gesundheit erfreue. Für Maria ist damit ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Bereits seit acht Jahren ist die Musikerin mit ihrem Partner, dem Fußball-Trainer Ralf Kettemann (35), liiert. Die gemeinsame Tochter krönt die langjährige Liebe der beiden. Auch Helene Fischer soll im Dezember eine kleine Tochter bekommen haben, die auf den schönen Namen Nala hört. Das zumindest berichten einige Schlagerportale.

Ihre kleine Tochter ist für Maria Voskania ein absolutes Wunschkind

Schon vor einer Weile verriet Maria Voskania im Interview mit spot on news, dass sie sich unglaublich auf die Geburt ihres Kindes freue. „Ich freue mich natürlich sehr, bin schon sehr gespannt und möchte so gern dieses kleine Wesen auf der Welt begrüßen und kennenlernen“, sagte die ehemalige „DSDS“-Drittplatzierte damals. Auch über ihre Beziehung zu Helene Fischer sprach sie: „Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man sich jeden Tag sieht oder telefoniert. Aber das sind Freundschaften, da muss man sich auch nicht jeden Tag und ständig austauschen, um eine Verbindung zu fühlen.“

Im Gespräch mit dem Nachrichtenportal verriet Maria außerdem, dass sie sich nach der Geburt eine wohl verdiente Pause vom Musikbusiness gönnen will. „Ich denke, ich werde mir auf alle Fälle erst einmal Zeit nehmen. Das ist alles neu für mich, eine totale Umstellung und ich möchte die Zeit mit meiner Tochter genießen“, sagte sie, fügte jedoch an: „Aber ich glaube nicht, dass ich es allzu lange ohne Musik aushalten werde.“