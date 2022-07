Helene Fischer gegen Peter Maffay: Bringen beide am 14.10. ihr neues Album raus?

Peter Maffay und Helene Fischer bringen ihre beiden neuen Alben dieses Jahr im Herbst auf den Markt © IMAGO / STAR-MEDIA & IMAGO / Future Image

Helene Fischer und Peter Maffay Fans dürfen jetzt ihre Ohren spitzen. Die Alben der zwei Schlagerstars sollen beide am selben Tag, nämlich dem 14.10 dieses Jahrs, erscheinen.

Berlin - Für die Fans gibt es Grund zur Freude, denn sowohl Peter Maffay (72) als auch Helene Fischer (37) bringen ihre beiden neuen Alben dieses Jahr im Herbst auf den Markt. Jetzt heißt es, dass die zwei Tonträger eventuell beide am 14. Oktober, also am selben Tag, erscheinen könnten. Dasselbe Erscheinungsdatum könnte eventuell die Freude der Musiker trüben. Wenn zwei Künstler, vor allem aus demselben Genre, ihre Alben nämlich am selben Tag erscheinen lassen, stehen sie automatisch in direkter Konkurrenz miteinander - denn es gibt natürlich nur einen Platz 1. in den Charts. Im Jahre 2011 stoß Helene Fischer mit ihrem Album „Für einen Tag“ Peter Maffay bereits vom Charts-Thron.

Könnte dies also eventuell zu einem Duell der zwei Schlager-Giganten führen? Klar ist jedenfalls, dass es für beide kein Problem sein sollte, die Spitze der Charts zu erklimmen. Jedoch rät auch Schlagerprofis.de den beiden Stars davon ab, ihre Alben am selben Tag herauszubringen. Sie meinen, dass beide Künstler einen besonderen und hohen Platz in den Charts verdient haben. Dieser Meinung schließen sich die Fans mit hoher Wahrscheinlichkeit auch an.

Helene Fischer wird am 14.10.2022 ihre neue „Tonträger-Serie“ „Rausch LIVE“ in mehreren Konfigurationen herausbringen. Peter Maffay wird ein neues Tabaluga Album auf den Markt bringen, welches den Namen „Tabaluga – die Welt ist wunderbar“ tragen wird. Auch wenn die beiden Alben, wie vermutet am selben Tag erscheinen sollten, freuen sich die Fans bestimmt trotzdem endlich wieder neue Musik von ihren Lieblingsmusikern hören zu dürfen.