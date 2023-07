Rekordmeldung für Helene Fischer: Nächster Song der Schlagerqueen bekommt Gold

Es wird nicht ruhig um Helene Fischer: Die erfolgreiche Schlagersängerin macht erneut mit phänomenalen Rekordmeldungen auf sich aufmerksam.

Hannover – Sie ist der ultimative deutsche Superstar: Helene Fischer (38) hat sich im Laufe ihrer Karriere bereits ein goldenes Näschen mit ihrer Musik verdient. Die Fans reißen sich nur so um die Sängerin, die völlig zurecht den Titel „Schlager-Queen“ trägt. Nun darf sich Helene Fischer über eine weitere Goldauszeichnung freuen.

Helene Fischer mit Gold ausgezeichnet

Auf Tour gibt Helene Fischer, eine der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, stets Vollgas und begeistert mit atemberaubenden Akrobatik-Shows – selbst wenn kürzlich dabei etwas schiefging. Bei einem Auftritt in Hannover verletzte sich Helene am Trapez, sodass sie ihr Konzert blutüberströmt abbrechen musste. Wie man die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin kennt, hält sie das aber nicht davon ab, ihren Fans auch in Zukunft mit gewagten Bühnenshows einzuheizen.

In Sachen Musikverkäufe könnte es derweil nicht besser laufen für Helene Fischer. Wie Schlagerprofis.de berichtet, hat nun eine weitere Single der Künstlerin Gold-Status in Deutschland erreicht. Dabei handelt es sich um den Song „Null auf 100“, der 2021 veröffentlicht wurde. Der Schlager-Pop-Track stellt eine deutschsprachige Coverversion des niederländischen Songs „Hoe het danst” dar. 2021 trat Helene damit bei „Wetten, dass…?“ auf und begeisterte das TV-Publikum. Das fast vier Minuten lange Lied ist die dritte Singleauskopplung aus ihrem achten Studioalbum „Rausch“.

Welche Konzerte stehen auf der „Rausch“-Tour noch an? Köln: 25. August - 2. September

Wien: 5. September - 10. September

Zürich: 19. September - 24. September

München: 26. September bis 1. Oktober

Frankfurt: 3. Oktober - 8. Oktober

Helene Fischer: Diesem talentierten Songwriter hat sie ihren Hit zu verdanken

Geschrieben wurde „Null auf 100“ unter anderem von Schlagersänger Tim Peters (33), der damit einmal mehr beweist, welch ein talentierter Songwriter er ist. Neben Helene Fischer schrieb er bereits Melodien für Matthias Reim (65), DJ Ötzi (52), Michelle (51) und Bernhard Brink (71). Auch der Hit „Nicht verdient“, ein Duett von Michelle und Matthias Reim, stammt aus der Feder von Tim Peters. 2022 wurde das Lied, das zu den meistverkauften deutschsprachigen Schlagern der 2010er-Jahre zählt, mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Nun hat Tim Peters auch Helene Fischer zu einem weiteren Gold-prämierten Charterfolg verholfen. Eine Sache ist schon jetzt klar: Ausruhen wird sich die Schlager-Queen nicht auf ihren Lorbeeren. Auch in Zukunft dürfen sich die Fans also auf energiegeladene Songs der Ausnahmekünstlerin freuen.

Und noch mehr gute Nachrichten: Die Weihnachtsshow von Helene Fischer kommt endlich zurück! Das zumindest sagt die Gerüchteküche der Fans, die gerade fleißig am Brodeln ist. Der Grund ist eine Aussage von Helene Fischer selbst, die für aufmerksame Zuhörer schon wie eine kleine Ankündigung klang. Verwendete Quellen: Schlagerprofis.de