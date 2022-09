„Bringt mich zum Weinen“: Helene Fischer verrät, wann sie aufpassen muss, nicht zu heulen

Teilen

Schlagerstar Helene Fischer gesteht, dass sie sich auf der Bühne von den Emotionen ihrer Fans anstecken lässt. Die Sängerin weine in diesen Situationen schnell. (Fotomontage) © IMAGO/Bildagentur Monn & IMAGO/Panama Pictures

Powerfrau Helene Fischer liefert auf der Bühne stets spektakuläre Shows ab. Die Emotionen ihrer Fans rühren die Schlagersängerin aber manchmal zu Tränen.

So emotional zeigt sich Helene Fischer (38) selten! Im kommenden Jahr geht die Schlager-Queen auf große Arena-Tour und absolviert dabei einen wahren Konzerte-Marathon. Gleich 70-mal tritt die Sängerin insgesamt auf – und das nach fünfjähriger Pause. Im Interview mit der Bild am Sonntag gibt Helene offene Einblicke in ihren aktuellen Gemütszustand. Derzeit überwiege bei ihr die Vorfreude auf die anstehenden Konzerte. Sorgen über aktuelle Krisen wie die Inflation, Corona und drohende Tour-Ausfälle schiebe sie derzeit beiseite.

„Ich versuche gerade, mich von negativen Gedanken freizumachen, was im nächsten Frühjahr wieder auf uns zukommen könnte“, erklärt die Musikerin. „Ich glaube, jede Art von Panikmache ist hier fehl am Platz. Es ist wichtig, jetzt endlich wieder Hoffnung und Mut zu spüren.“ Und genau diese positiven Gefühle will Helene Fischer mit ihren Konzerten verbreiten.

Helene Fischer verrät, wann sie aufpassen muss, nicht zu heulen © Federico Gambarini/dpa

Helene Fischer ist „sehr nah am Wasser gebaut“

Der „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin ist bewusst, dass sie die Menschen mit ihrer Musik tief bewegt. In diesen Momenten laufe sie auf der Bühne selbst Gefahr, loszuschluchzen. „Wenn ich wie zuletzt in München Fans im Publikum weinen sehe, dann muss ich aufpassen, dass ich mich da nicht anstecken lasse“, gesteht sie. „Es bringt mich nämlich tatsächlich zum Weinen, wenn ich jemanden sehe, der ergriffen und berührt ist.“ Sie sei ein Mensch, der „sehr nah am Wasser gebaut“ sei. Vor allem Erinnerungen und die kleinen Dinge würden bei ihr schnell zu feuchten Augen führen.

Möglicherweise hängt Helenes Emotionalität auch mit ihrer neuen Rolle als Mama zusammen. Im vergangenen Jahr brachte die Schlager-Göttin ihr erstes Kind zur Welt. Mental wie körperlich muss sie sich nun auf die kommende Tournee vorbereiten. „Aber ich traue mir das alles noch zu. Ich habe einen starken Willen, bin ehrgeizig und motiviert, mich wieder auf ein Maximum zu bringen“, versichert Helene. Angst hat die Entertainerin also nicht vor der Herausforderung – und genauso sollte es auch schließlich sein.