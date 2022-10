Jürgen Drews, Helene Fischer & Roland Kaiser: Erste Gäste fürs große Florian Silbereisens TV-Jubiläum stehen fest

Die 100. Feste-Show von Florian Silbereisen steht bevor. Nun wurden die ersten Gäste bekannt gegeben. Auf der Bühne werden unter anderem Jürgen Drews, Helene Fischer und Roland Kaiser stehen.

Wie die Zeit vergeht! Schon ganze 99. Feste-Shows hat Florian Silbereisen moderiert. Am 22. Oktober soll im Ersten und im ORF nun die 100. Sendung ausgestrahlt werden – mit einem ordentlichen Jubiläumsprogramm. Das Motto der Show wird „Auf die nächsten 100“ lauten.

Um die große Show gemeinsam mit Florian zu begehen, werden sich natürlich alle einfinden, die in der Schlagerwelt Rang und Namen haben. Angekündigt sind Helene Fischer, Schlager-Urgestein Roland Kaiser, die Kelly Family, Ross Antony und Andreas Gabalier. Auch die Fans von Jürgen Drews sollten einschalten: Der „König von Mallorca“ wird in der Jubiläumsshow einen seiner letzten TV-Auftritte bestreiten, bevor er sich in den Ruhestand begibt.

Florian Silbereisens war mal „jüngster Showmaster Deutschlands“

Seinen Einstand als damals „jüngster Showmaster Deutschlands“ gab Silbereisen bereits 2004. Mit seiner allerersten Samstagabend-Moderation konnte er sogar der 2006 verstorbenen Entertainment-Legende Rudi Carrell ein großes Lob abringen. Der niederländische Sänger und Showmaster sagte damals: „Er hat das verdammt gut gemacht! Ich war begeistert! Ich fand‘s toll! Eigentlich habe ich schon geglaubt, mein Beruf sei ausgestorben. Aber Florian macht wieder Mut!“

Der heute 41-jährige Schlagerliebling kann also auf einen langen Erfolgsweg zurückblicken und hat jeden Grund zum Feiern. Die von Schlagerfans sehnsüchtig erwartete TV-Sendung wird nur einen Tag vor ihrer Ausstrahlung am 21. Oktober in der Leipziger Mediacity im Studio aufgezeichnet. Die Karten waren im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit vollständig vergriffen.