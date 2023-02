Helene Fischer kümmert sich liebevoll um ihre Eltern

Wie sehr ihr ihre Familie am Herzen liegt, hat Schlagerstar Helene Fischer schon oft betont. In einem Interview erzählt sie, wie dankbar sie ihren Eltern ist.

Maria und Peter Fischer, die Eltern der „Atemlos“-Sängerin, waren immer ihre größten Unterstützer bei der Verwirklichung ihres Traums von einer künstlerischen Laufbahn. Das hat Helene Fischer (38) schon oft öffentlich erzählt. Insbesondere ihre Mutter spielte für ihren Durchbruch eine wichtige Rolle: 2004 schickte Maria Fischer Demoaufnahmen an das Künstlermanagement Uwe Kanthak und brachte so für die Sängerin den Karrierestein ins Rollen.

Entsprechend dankbar ist Helene Fischer ihren Eltern. Das erzählte sie laut „Bunte“ im Interview. „Mein großes Vorbild ist mein Leben lang schon meine Mutter“, sagt die „Rausch“-Interpretin über das Verhältnis zu ihrer Mutter. Auch jetzt noch erhält sie von ihren Eltern viel Unterstützung. Sie seien ihre größten Fans. Deshalb ist das Ehepaar Fischer auch bei vielen der großen Konzerte der Schlagerkönigin auch ganz vorn mit dabei.

„Die Familie ist mein Ruhepol“

Gerade weil ihre langen Touren oft kräftezehrend sind, ist ihr die Nähe zu den Eltern so wichtig. „Die Familie ist mein Ruhepol. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, meine Eltern nicht dabeizuhaben. Sie sind auch wirklich fast immer da, wenn sie können,“ sagte die Sängerin gegenüber „Bunte“. Es ist also unverkennbar, dass Helene Fischer ein Familienmensch ist. Nicht zuletzt deshalb hat Helene Fischer vor einigen Jahren bereits dafür gesorgt, dass ihre Eltern ein schönes Heim in Bayern beziehen können.

Das große Haus mit Blick auf die Berge ist idyllisch in der Nähe eines Sees gelegen. So für die Eltern zu sorgen, ist für Helene Fischer aber nicht nur eine tolle Möglichkeit zu zeigen, wie „unendlich dankbar“ sie ihnen ist. Das Haus der Eltern befindet sich nämlich nur unweit vom eigenen Zuhause der Sängerin entfernt. Da sie und ihr Partner Thomas Seitel (37) nun Eltern der kleinen Nala (1) sind, ist die Nähe zu den Eltern sicherlich noch einmal bedeutungsvoller geworden, denn, so sagte die Sängerin gegenüber „Bunte“: „Auch heute noch genieße ich es, in einer funktionierenden Großfamilie zu leben. Ein gutes Gefühl.“