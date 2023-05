Helene Fischer mit Familie in bayerischem Hotel: Chef erzählt, wie sie wirklich ist

Dreh für Lidl-Werbespot

Helene Fischer sorgt derzeit mit einem Lidl-Werbespot für Schlagzeilen. Gedreht hat sie diesen in Neuburg an der Donau und übernachtete dort in einem 4-Sterne-Hotel. Der Chef des Hauses hat nun einem Interview über die Begegnung mit dem Schlagerstar gesprochen.

Neuburg an der Donau - Schlagerstar Helene Fischer (38) drehte in einer Lidl-Filiale in Neuburg an der Donau einen Werbeclip für besagten Discounter. Vor Ort nächtigte die Sängerin im „Romantik Hotel Zum Klosterbräu“, wie der Hotelchef bild.de bestätigte. Demnach war Fischer mit ihrer Familie sowie Management, Security und Visagist für eine Woche dort untergebracht.

Hotelchef verrät, wie Helene Fischer bei Aufenthalt war

„Vormittags fanden diverse Anproben in zwei gebuchten Räumen statt, danach ging es zum neuen Lidl-Markt nach Neuburg“, verriet Hotelchef Otto Böhm. Dem Schlagerstar, der gerade mit der „Rausch“-Tour in ganz Deutschland Konzerte spielt, soll für 380 Euro die Nacht die beste Suite der Unterkunft zur Verfügung gestanden haben.

Das Frühstück wurde Fischer laut Böhm im Kreis ihrer Familie à la carte „entsprechend ihrer Wünsche in ihrer Suite oder in unserer historischen Malztenne“ gereicht. Nach einem Arbeitstag „genoss sie täglich die regionale Küche in unserer Gaststube unerkannt unter unseren anderen Gästen“.

Helene Fischer ist „einfach sympathisch“

Helene Fischer sei überaus freundlich, absolut unkompliziert und „einfach sympathisch“ gewesen, erzählte der Hotelchef des Weiteren. Bei der Abreise habe sie sich bei seiner Familie und den Mitarbeitern persönlich verabschiedet und auf Wunsch habe es auch ein Autogramm gegeben.

Der Lidl-Werbespot entstand zum 50. Jubiläum des Unternehmens. Darin geht Helene Fischer, im Hintergrund läuft ein Remix ihres Hits „Atemlos durch die Nacht“, mit ihrer Tanzcrew in der Filiale einkaufen und trifft dabei unter anderem auf Comedian Max Giermann (47) und Back-Influencerin Sally Özcan (34).

Mit der Werbepartnerschaft sorgte Fischer nicht nur für Begeisterung. „Eine absolute Frechheit von Lidl“, kommentierte ein User den Werbeclip bei Instagram. „Sie erhöhen dramatisch ihre Preise und gleichzeitig finanzieren sie Stars für sie zu werben.“

Kritik für Helene Fischer für Werbung mit Discounter Lidl

Ein anderer Nutzer schreibt: „Traurig, dass Lidl den Promis das Geld hinterher wirft, statt es dem Lidl-Team zugutekommen zu lassen. Völlig unpassend für einen Discounter und die Promis sollten sich schämen, damit Geld zu verdienen.“ Ein weiterer Nutzer merkt an: „Als ob diese Frau dort einkaufen geht. Sehr glaubwürdig.“ Verwendete Quellen: Bild.de, Instagram

