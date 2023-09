„Helene, wir müssen reden“: Deutsche Fans beschweren sich wegen Posting

Helene Fischer ist aktuell auf großer Tour.

Fans von Helene Fischer mussten lange auf Konzerte ihres Idols warten. Ein Posting der Schlager-Queen sorgt nun für leichten Unmut bei den Anhängern.

Arnhem/Köln – Die Schlager-Welt hat sie endlich wieder. Fans von Helene Fischer mussten sehr sehr lange auf ihr großes Musik-Idol warten. Doch jetzt ist die Schlager-Königin zurück auf den Bühnen Deutschlands und Europas. Allerdings sorgte ein Posting von der aktuellen Live-Tour für leichten Unmut bei den Fans – und einen großen Wunsch.

Zuerst kam die familiäre Pause und dann, als es im März eigentlich auf Tour gehen sollte, sorgte eine Rippenfraktur bei Helene Fischer für eine Verschiebung der Tournee. Doch seit April hat die Schlager-Welt Helene wieder.

Helene Fischer gibt im Schlabberlook Tour-Einblick: Doch nicht alle Fans feiern das Video

Und die blonde Powerfrau zeigt sich, wie man sie kennt: Mit unglaublicher Energie fegt die mittlerweile 39-Jährige über die Bühne. Atemberaubende Akrobatik gepaart mit eingängigen Melodien, wobei man sich oft fragt: Wie schafft Helene Fischer es die Töne zu treffen, wird sie doch parallel in alle Richtungen durch die Luft gewirbelt. Ein Spektakel, das die Fans staunend anerkennen und feiern.

Fakten zu Helene Fischer Alter: 39 Jahre Geburtstag: 5. August 1984 Größe: 1,58 Meter Partner: Thomas Seitel

Doch die Tour führt Helene nicht nur auf Bühnen in Deutschland. Auch in die Schweiz und die Niederlande etwa reiste sie mit ihrer Entourage. Nach ihrem Konzert in Arnheim, Holland, meldete sich die Sängerin sogar mit einem kurzen Video-Zusammenschnitt des Auftritts bei Instagram. „Welkom, bei der Rausch-Tour“, sagt die Sängerin zu Beginn des Clips, noch im Schlabberlook und mit Kaffeetasse in der Hand, während sie in der noch leeren Konzerthalle geht. Es folgen Schnipsel der Show.

„Helene, wir müssen reden“: Helene-Fischer-Fans äußern großen Wunsch

Für das Video erntet Helene Fischer viel Lob auf Instagram: „Wunderschöne show! Bedankt voor alles!“, „Helene, du warst einfach SUPER!“ liest man beispielsweise in den Kommentaren.

Doch das Arnheim-Video sorgt auch für leichten Unmut bei einigen deutschen Fans – auch wenn dieser natürlich mit einem Augenzwinkern zu lesen ist. „Helene, wir müssen reden: Arnheim bekommt nen Post und Köln nicht?! was ist da los?!“ , kommentiert die Fan-Page Helene.Fighter unter das Posting. Und sofort stimmen einige Fans mit ein: „Das wollte ich auch gerade sagen“ und „Ja, ein Muss! Köln war so magisch“, liest man unter dem Kommentar.

Zur Einordnung: In Köln trat Helene Fischer vom 25. August bis zum 2. September insgesamt siebenmal auf. Das Konzert in den Niederlanden folgte dann am 13. September. Doch aus Köln schickte die Schlager-Königin eben keinen Video-Zusammenschnitt an ihre Netzgemeinschaft. Ein Detail, das einige Fans offenbar gern geändert sehen würden, hatte die Show in Köln sie offenbar unglaublich begeistert. Vielleicht kommt die Sängerin dem Wunsch ja noch später nach.

Noch zwei Stationen hat Helene Fischer auf ihrer Tour vor sich: Ab dem 26. September steht sie fünfmal in München auf der Bühne - und das parallel zum Oktoberfest. Ab dem 3. Oktober hat die „Rausch“-Tour dann ihr Finale in Frankfurt am Main.