„Überlegt euch das nochmal“: Helene Fischer nicht begeistert von Fan-Tattoos

Teilen

Viele Fans haben Tattoos von Helene Fischer. Begeistert ist die Schlagerqueen davon aber nicht so wirklich. © IMAGO/osnapix; IMAGO/POP-EYE (Fotomontage)

Helene Fischer kann immer auf ihre treue Fanbase zählen. Manchmal geht die Liebe ihrer Anhänger der Schlagersängerin jedoch zu weit.

Berlin – Helene Fischer (38) ist zweifelsohne die absolute Grande Dame des deutschsprachigen Schlagers. Dass die Konzerte der „Atemlos“-Interpretin immer nahezu ausverkauft sind, ist deshalb keine Überraschung. Fischer ist für ihre perfekt inszenierten Auftritte mitsamt Akrobatik-Performances und Showeinlagen bekannt. Doch auch für einen kurzen Austausch mit ihren Gästen nimmt sich die Vollblutmusikerin jedes Mal Zeit. Zuletzt bereitete ihr das Gespräch mit einem Fan jedoch Sorgen.

Wie unter anderem die „Schlagerprofis“ berichteten, bat ein begeisterter Fischer-Anhänger sein Idol bei einem kürzlichen Konzert in Berlin um ein Foto für ein Tattoo. Dass die Liebe ihrer Fans teilweise sogar unter die Haut geht, war für Helene scheinbar eine Überraschung. Die Künstlerin scheint kein großer Fan des permanenten Körperschmucks zu sein. Dass bereits zahlreiche ihrer Fans ihr Abbild oder ihren Namen auf ihrer Haut verewigt haben, ist daher wohl kaum in Helene Fischers Sinne.

Helene Fischer bittet ihre Fans darum, sich Tätowierungen besser zweimal zu überlegen

„Sorry“, rief Helene Fischer scherzhaft denjenigen Fans im Publikum zu, die sich bereits ein Tattoo als Erinnerung an ihre Lieblingsmusikerin haben stechen lassen. An den Fan mit Fotowunsch richtete sie außerdem diese Worte: „Überleg dir das nochmal mit dem Tattoo. Wirklich. Guck mal, wenn du alt bist, dann hängt das da so runter.“ Scheinbar löste das Wissen um die Beliebtheit von Helene-Fischer-Tattoos bei der Schlager-Queen ein wenig Sorge aus. Ihren Zuschauern sagte sie: „Ich hab ein bisschen Angst um euch. Das bleibt für das ganze Leben!“

Im Gegensatz zu vielen anderen Musikern scheint Helene Fischer also kein Fan von Tätowierungen zu sein. Trotzdem weiß die „Rausch“-Interpretin, die sich derzeit auf großer Deutschlandtournee befindet, sicherlich, dass der personalisierte Körperschmuck auch ein großer Liebesbeweis ihrer Fangemeinde ist.