Trotz Silbereisen-Bonus: Helene Fischer „nur“ auf Platz 2

Helene Fischer muss sich derzeit mit Platz 2 der Charts zufrieden geben. Die Schlagerkönigin wurde von Weltstar Taylor Swift abgehängt.

Berlin - Eigentlich ist Helene Fischer (38) es gewohnt, immer die Nummer 1 zu sein. Doch mit der Live-Version ihres neuesten Albums „Rausch“ musste sich die Schlagerkönigin jetzt mit Platz 2 zufriedengeben. Denn in den deutschen Charts hat seit einer Weile ein echter Weltstar die Nase vorn. Taylor Swift (32) stellte mit ihrer neuen Platte „Midnights“ nämlich die internationale Musikszene gehörig auf den Kopf: Sowohl in Deutschland, Österreich und der Schweiz als auch in Großbritannien und den USA landete die Popsängerin auf Platz 1 der Charts.

Zwei Jahre lang mussten Swift-Fans auf eine neue LP ihrer Ikone warten. Und das hat sich offensichtlich gelohnt — der Erfolg des Albums spricht für sich. Da kann auch die deutsche Schlagermusikerin nicht mithalten! Eigentlich hatte sich das Team um die „Atemlos“-Interpretin einen ziemlich cleveren Schachzug ausgedacht, um die Live-Version von „Rausch“ in den Hitparaden zu pushen. Einen Tag vor der Veröffentlichung trat Helene Fischer nämlich bei ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (41) im TV auf. Doch auch das beförderte den Konzertmitschnitt nicht an die Spitze der Charts.

Die Live-Version von „Rausch“ auf Vinyl kam erst eine Woche später auf den Markt

Auch die Veröffentlichung der unterschiedlichen Medien von „Rausch Live“ spielten möglicherweise eine Rolle bei Helene Fischers Chartplatzierung. Denn während die digitale Version und die CD bereits am 21. Oktober im Handel waren, wurde die Vinyl-Platte mit den Aufnahmen erst eine Woche später am 28. Oktober veröffentlicht. Die Verkäufe der Platte spielen also erst jetzt in die Rechnung mit hinein.

Doch Fakt ist: Gegen Taylor Swift kommt wohl so schnell keiner an. Die internationale Pop-Sensation hat mit „Midnights“ derzeit Musikbegeisterte weltweit im Griff. Nicht zuletzt deshalb wird sich Helene Fischer wohl vorerst mit der Silbermedaille der deutschen Charts zufrieden geben müssen.