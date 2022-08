Ist sie unzufrieden mit dem Mega-Konzert? Wortlose Helene Fischer abgetaucht

Teilen

Helene Fischer feierte ein Mega-Konzert in München. 130.00 Menschen feierten mit ihr. Seitdem herrscht Stille, der Schlager-Star veröffentlichte nicht einmal Dankesworte.

München - Helene Fischer (38) gab am Samstag (20. August) ein Konzert der Extraklasse vor 130.000 Menschen im Publikum. Open-Air feierten die Fans trotz Regens ihre Schlagerqueen. Allerdings blieb das Event nicht ganz ohne Kritik: VIP-Fans schimpften, andere Fans waren sauer wegen des Unwetters noch kurz vorher, das sich zum Start glücklicherweise aber in einen Regenbogen verwandelte.

Helene Fischer schwebte über die Bühne und feierte auf ihrem einzigen Konzert dieses Jahr nach einer langen Pause eine Party. Sogar Florian Silbereisen kam zur Unterstützung vorbei, Fischer strahlte und machte dem Vater ihrer Tochter Nala, Thomas Seitel, eine rührende Liebeserklärung auf der Bühne. Auch zum Ukrainekrieg äußerte sie sich in Sorge, ganz untypisch für den Schlagerstar, sich zu politischen Themen zu positionieren.

Der Karrierestart von Helene Fischer

Helene Fischer besuchte von 2000 bis 2003 die „Stage & Musical School“ in Frankfurt am Main und ist gelernte Musical-Darstellerin. Ihre Karriere begann damit, dass ihre Mutter ohne ihr Wissen im Jahr 2004 Probeaufnahme an Fischers heutigen Manager Uwe Kanthak schickte.