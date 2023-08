Konzert-Panne bei Helene Fischer: Schlagerstar vergisst Songtext

Von: Diane Kofer

Teilen

Schlagerstar Helene Fischer begeistert die Fans in Köln bei ihrem Konzertmarathon – eine kleine Panne gab es bei einem Auftritt aber doch: Die Sängerin vergaß den Text gleich zweimal.

Köln – Helene Fischer (39) ist aktuell auf Deutschland-Tour – in Köln spielt sie seit dem vergangenen Freitag (25. August 2023) ein Konzert nach dem anderen. Nach einem blutigen Trapez-Unglück im Juni schauen die Fans ganz genau auf die Performances der Schlagersängerin. In Sachen Akrobatik zeigt sich Helene Fischer zwar immer wieder makellos – dafür gab es jetzt eine Text-Panne.

Text-Aussetzer bei „Regenbogenfarben“: So reagierte Helene Fischer

Seit Freitagabend (25. August 2023) tritt Helene Fischer nach zweimonatiger Pause endlich wieder auf – ihre Tour geht in der Kölner Lanxess-Arena weiter. Dort heizte sie den rund 10.000 anwesenden Fans ordentlich ein. Im Netz schwärmen die Besucher zwar hauptsächlich davon, wie professionell und akrobatisch die Shows der Schlagerprinzessin sind – einen kleinen Patzer erlaubte sich die Musikerin bei der Show am Sonntag (27. August 2023) am Ende aber doch.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

Als sie ihren Cover-Hit „Regenbogenfarben“, der ursprünglich von Kerstin Ott ist, anstimmen wollte, passierte es: Die 39-Jährige konnte sich nicht mehr an den Text erinnern. „Ja, jetzt muss ich noch mal anfangen, jetzt habe ich nämlich den Text vergessen“, gab sie zu und fügte direkt lachend hinzu: „Wir fangen noch mal an. Wir spielen hier ja live und drehen einfach mal ein bisschen zurück.“ Doch auch beim zweiten Anlauf war es noch etwas holprig. Helene Fischer konnte sich an die ersten Zeilen des Songs einfach nicht richtig erinnern.

Der Song „Regenbogenfarben“ Interpretin im Original: Kerstin Ott

Veröffentlichung: 27. Juli 2018

Länge: 3:48

Album: „Mut zur Katastrophe“ Der Song wurde ursprünglich von Kerstin Ott in Zusammenarbeit mit vier weiteren Autoren geschrieben. Durch das Duett mit Helene Fischer im selben Jahr erlangte das Lied größere Bekanntheit. Die Sängerinnen performten „Regenbogenfarben“ auch schon zusammen im TV.

Nach Texthänger: Die Fans feiern Helene Fischers lockere Art

Mit der Unterstützung des Publikums konnte die Musikerin sich dann aber doch noch fangen – und „Regenbogenfarben“ zum Besten geben. Beim zweiten Anlauf stimmten die Zuschauer den Song laut an, sodass ihr Idol sich vom Gesang der Menge tragen lassen konnte. Und tatsächlich: Helene Fischer zeigte mit einer Geste an, dass ihr Text-Blackout überstanden war. „Wie kann man so sympathisch einen Texthänger haben?“, meldete sich Reality-TV-Sternchen Josimelonie, die das Konzert besucht hatte, auf TikTok zu Wort. Ein anderer Helene-Fischer-Fan kommentierte das Video mit „Oh mein Gott, ich liebe sie“.

Viele Fans können einfach nicht genug von der Musikerin bekommen – genau aus diesem Grund war die Freude auch groß, als erste Gerüchte um eine mögliche Netflix-Doku über sie in Umlauf kamen. Ob ihre Weihnachtsshow im TV läuft, ist hingegen fraglich – die „Helene Fischer Show“ 2023 ist in Gefahr. Verwendete Quellen: tiktok_josimelonie