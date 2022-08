„Helene Fischer schreibt Geschichte“: Melissa Naschenweng begeistert von Mega-Konzert in München

Melissa Naschenweng war am Samstag am Helene-Fischer-Konzert in München und sichtlich begeistert von der Show (Fotomontage) © Instagram/Melissa Naschenweng

Melissa Naschenweng nimmt ihre Follower:innen in ihrer Instagram-Story mit auf das Mega-Konzert von Helene Fischer in München mit. Die Musikerin ist absolut begeistert von dem Auftritt ihrer Kollegin.

München - Mit dem E-Skooter und dem Hit „Atemlos“ von Helene Fischer im Hintergrund erreicht Melissa Naschenweng (32) die Messe Riem in München. Am Samstag fand nämlich das bisher größte Konzert der Schlagerikone Helene Fischer (38) dort statt. Die 130.000 Fans konnten live miterleben, wie Fischer Geschichte schrieb. Das konnte sich auch Kollegin Melissa nicht entgehen lassen und stand begeistert im Publikum. Während und nach dem Konzert feiert sie Helene in ihrer Instagram-Story.

„Da ist die Königin“, schreibt die Sängerin, als Helene über die Bühne fliegt. Fischer schwebte nämlich an Stahldrähten über die Köpfe der Zuschauer. Selbst das Wetter konnte Melissa die Laune nicht verderben. „Für so eine Frau stellt man sich gerne in den Regen“, schreibt sie und singt dabei fröhlich zu „Die Hölle morgen früh“ mit. Am Ende der Show lässt die Musikerin ihre Kollegin und Fans wissen: „Ich verneige mich vor dieser Frau“

Melissa Naschenweng begeistert von Helene Fischers Mega-Konzert

Melissa genießt es auch einmal ein Konzert aus der Sicht der Zuschauerin mitzuerleben. Sie hat sichtlich Spaß und freut sich auch darüber, ein paar von ihren Fans persönlich zu treffen. Nach dem gelungenen Konzert ist die Vorfreude auf den 1. Oktober um so größer. Als Special Guest wird Melissa ihre Königin Helene Fischer nach Bad Hofgastein begleiten.