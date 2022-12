Helene Fischer schweigend auf dem Weihnachtsmarkt: So bleibt die Schlagerqueen unerkannt

Helene Fischer geht genauso wie andere gerne auf den Weihnachtsmarkt. Ob das immer so einfach bei ihrem Bekanntheitsgrad ist und zu welchen Tricks die Schlagerqueen dabei greift, verrät sie nun

Helene Fischer geht genauso wie andere gerne auf den Weihnachtsmarkt. Ob das immer so einfach bei ihrem Bekanntheitsgrad ist und zu welchen Tricks die Schlagerqueen dabei greift, verrät sie nun

Ammersee - Helene Fischer (38) ist aus dem deutschen Schlagerhimmel nicht mehr wegzudenken. Mit Hits wie „Atemlos“ gelangte sie auf die Nummer 1 der Charts und sorgte für Ohrwürmer bei Fans. Mit all dem Ruhm bleibt sie natürlich nicht unerkannt, wenn sie durch die Straßen schlendert. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit möchten viele von uns die besinnlichen Tage genießen und auf dem Weihnachtsmarkt gebrannte Mandeln essen, Glühwein trinken und Zeit mit den Liebsten verbringen. Wie Helene all das ebenfalls machen kann, ohne in der Öffentlichkeit erkannt zu werden, verrät sie jetzt.



Die Schlagersängerin begeistert auf der Bühne in glamourösen Outfits und mit viel Make-up. Sie sticht definitiv aus der Masse heraus, doch nun erzählt sie RTL im Interview: „Ich mische mich ganz normal unter die Menschen und mein Trick ist es, nicht zu sprechen.“ Macht Sinn, denn Helenes Stimme hat einen extremen Wiedererkennungswert. Um also den Weihnachtsmarktbesuch in vollsten Zügen genießen zu können, vergnügt sie sich in Stille, ohne den Mund aufzumachen.

In einem Interview bei „Willkommen Österreich“ gab Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, außerdem an, ungeschminkt unterwegs zu sein, da sie ohne die extravaganten Make-up-Looks natürlich auch ganz anders aussehe. Helene scheint sich zur Weihnachtszeit also genauso vergnügen zu können wie ein Normalo.