Helene Fischer sorgt für Chaos beim DFB-Pokal-Halbfinale

Fußballspiel trifft auf Schlagerkonzert: In Stuttgart ist am Mittwoch mit einem Menschenauflauf zu rechnen. Mitverantwortlich dafür ist Sängerin Helene Fischer.

Stuttgart – Am Mittwoch, 3. Mai, gehen in Stuttgart mehrere Großveranstaltungen über die Bühne: Unter anderem das DFB-Pokal-Halbfinale zwischen dem VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in der Mercedes-Benz Arena sowie das erste von insgesamt fünf Konzerten von Helene Fischer (38) in der benachbarten Hanns-Martin-Schleyer-Halle.

Öffentliches Verkehrschaos und Fantumulte: Die Polizei warnt Fans

Zum Fußballspiel um 20:45 Uhr werden nach Angaben von „Bild.de“ rund 50.000 Fans erwartet. Praktisch zeitgleich sollen um 20:00 Uhr über 11.000 Personen das Konzert von Helene Fischer, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, besuchen. Da am selben Abend zudem das Frühlingsfest und ein Handballspiel stattfinden, empfiehlt die Stuttgarter Polizei, frühzeitig anzureisen. „Aufgrund des sehr hohen Verkehrsaufkommens und der Bauarbeiten im S-Bahnnetz“ könne es zu Verzögerungen kommen, heißt es in einer Mitteilung.

Um Fantumulte zu vermeiden, verstärkt die Polizei ihre Präsenz um den Neckarpark. „Insbesondere das Fußballspiel zwischen dem VfB Stuttgart und der SGE Frankfurt wird ein wichtiger Einsatzschwerpunkt sein“, erklärt sie. Bei der Begegnung handle es sich um ein sogenanntes „Hochrisikospiel“. Rund um das Stadion stellt die Polizei deshalb neben einer Vielzahl von Einsatzkräften auch Wasserwerfer und Polizeipferde bereit. Via Facebook und Twitter informiert sie fortlaufend über die aktuelle Lage.

Helene Fischers „Rausch“-Tour: Das erwartet die Fans

Das Chaos dürfte sich in den kommenden Tagen nur leicht legen: Das Frühlingsfest dauert noch bis Mitte Mai und auch Helene Fischer bleibt der Stadt am Neckar bis und mit Sonntag erhalten. Für ihre „Rausch Live“-Tour hat sich die Schlagersängerin viel vorgenommen: Insgesamt 70 Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen auf dem Programm. Das große Finale steigt am 8. Oktober in Frankfurt.

Apropos Helene Fischer: Wie groß die Anziehungskraft der Schlagerqueen tatsächlich ist, haben mehrere Fans jetzt in Leipzig verraten. Eine macht seit 2017 keinen Urlaub mehr, ein anderer besucht 45 Helene-Fischer-Konzerte. Doch damit nicht genug. Verwendete Quellen: Bild.de, Presseportal