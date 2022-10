Helene Fischer trägt Kette mit zwei Buchstaben bei Silbereisens Schlagerjubiläum

Helene Fischer sang und tanzte beim „Großen Schlagerjubiläum“ am Samstagabend zu ihren größten Hits. Besonders ist den Zuschauern jedoch ein kleines Detail an ihrem Outfit aufgefallen.

Schlagerstar Helene Fischer (38) ist beim „Großen Schlagerjubiläum“ von Florian Silbereisen aufgetreten. Die Ex-Freundin des Moderators sang am Samstagabend bei dem Konzert einige ihrer größten Schlager-Hits. Die Sängerin trug ein enganliegendes, neongelbes Kleid. Ein Detail ihrer Kleidung fiel allerdings besonders auf: Die zarte Halskette der Sängerin schmückten zwei Buchstaben.

Helene Fischer zeigt bei Florian Silbereisens Show ihre Halskette. © IMAGO / Future Image

An der Halskette von Helene Fischer hingen die Buchstaben N und T als Anhänger. Wahrscheinlich steht das T für den Anfangsbuchstaben ihres Freundes Thomas Seitel. Mit dem Akrobaten ist die Schlagersängerin mittlerweile seit Ende 2018 in einer Beziehung. In einem Interview mit Frank Elstner beschrieb sie ihren Thomas 2019 so: „Er ist fürsorglich, er ist liebevoll, er ist einfach der neue Mann an meiner Seite, der wundervoll ist zu mir und der genau passt, einfach. Und wo ich mir alles vorstellen kann“.

Fängt der Name von Helene Fischers Tochter mit N an?

Die Tochter von Helene Fischer und ihrem Partner ist im vergangenen Dezember auf die Welt gekommen. Die beiden haben den Namen ihres Babys bisher noch nicht offiziell bestätigt, doch es kursieren einige Gerüchte. So heißt die Tochter von Helene Fischer möglicherweise Nala – Was gut zum N an ihrer Kette passen würde. In der Fernsehsendung „Willkommen Österreich“ verriet Helene Fischer jedoch über ihre Tochter: „Sie singt jetzt schon. Es ist schon ein lautes Stimmchen da.“