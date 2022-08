Trotz Mega-Konzert: Helene Fischer in den Charts erneut hinter Howard Carpendale

Für Helene Fischer hat es mit ihrer aktuellen Single wieder nur für Platz 2 der Airplay-Charts gereicht © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Future Image

Für Helene Fischer hat es mit ihrer aktuellen Single wieder nur für Platz 2 der Airplay-Charts gereicht. Die Spitzenposition hat erneut Howard Carpendale inne.

Berlin – Fulminanter hätte Helene Fischers (38) Rückkehr auf die Schlagerbühne nicht sein können: Nachdem die frisch gebackene Mutter bereits mit ihrem TV-Auftritt bei „Das große Schlagercomeback 2022“ Ende Juli die Massen begeistert hatte, ließ sie jetzt auch die letzten Zweifler wissen, dass ihre Karriere noch längst nicht vorbei ist.

Vor mehr als 130.000 Zuschauern legte Helene am vergangenen Samstag (20. August) einen Mega-Auftritt auf dem Münchner Messegelände hin — das bis dato größte Konzert einer Sängerin in Deutschland. Doch in den Charts musste sich die „Atemlos“-Interpretin jetzt einem beliebten Kollegen geschlagen gegeben. Howard Carpendale (76) konnte sich nämlich erneut die Spitzenposition sichern.

Mit ihrer aktuellen Single „Liebe ist ein Tanz“ aus dem Album „Rausch“ hoffte Helene Fischer wohl eigentlich auf die Nummer 1 der deutschen Airplay-Charts. Doch bisher muss sich die Sängerin noch mit der Silbermedaille zufriedengeben. Denn gegen den Volksmusik-Veteranen Howard Carpendale mit seinem Hit „Das größte Glück der Welt“ kommt auch die inoffizielle Schlagerkönigin nicht an. Das Lied erreichte jetzt schon zum zweiten Mal die Spitze der Hitparade — ein besonderer Erfolg für den „Ti Amo“-Interpreten.

Howard Carpendale setzte für seine neue Single auf das Talent von Eric Philippi

Doch nicht nur Howard Carpendale darf sich über den besonderen Erfolg von „Das größte Glück der Welt“ freuen. Der Song stammt nämlich aus der Feder von niemand geringerem als Eric Philippi (25), der neben seiner eigenen Schlagerkarriere auch als Songwriter für andere Künstler der Branche aktiv ist. Mit seinem aktuellen Album „Schockverliebt“ steht Philippi übrigens selbst gerade auf Platz 12 der Album-Charts.

Doch der Kampf um Platz 1 der Airplay-Charts wird selbstverständlich nicht nur unter Howard Carpendale und Helene Fischer ausgefochten. Auch die derzeitige Nummer 3 Beatrice Egli (34) ist nämlich eine ernstzunehmende Konkurrentin. Ihr Lied „Volles Risiko“ feierte bereits vor einigen Wochen Premiere. Demnächst soll endlich das dazugehörige Video veröffentlicht werden, das möglicherweise noch einmal frischen Wind in die Hitparaden bläst. Auch „Volles Risiko“ wurde übrigens von Eric Philippi verfasst.