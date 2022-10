„Kann gar nicht so gut singen“: Helene Fischer bei „tv total“ bloßgestellt

Florian Silbereisen feierte am 22. Oktober sein großes Schlagerjubiläum, da gibt sich auch Helene Fischer die Ehre. Doch bei ihrem feuchtfröhlichen Auftritt saßen nicht alle Töne. Das fiel auch „tv total“-Moderator Sebastian Pufpaff auf.

Berlin - Am Mittwoch (26. Oktober 2022) nahm Sebastian Pufpaff das Fernsehprogramm der vergangenen Woche wieder genau unter die Lupe. Dabei kommt er natürlich nicht am Schlagerjubiläum von Florian Silbereisen vorbei. Auch Helene Fischer war dort - doch die Schlager-Queen scheint den „tv total“-Moderator mit ihren Wasserspielen nicht überzeugt zu haben.

Doch bevor Sebastian Pufpaff die Performance von Helene Fischer auseinander nimmt, ist erstmal Florian Silbereisen an der Reihe. „Und alle waren da. Also sagen wir mal so: Die, die immer da sind“, meint er. Eine nicht so subtile Spitze gegen die oft kritisierte, immer gleiche Gästeliste von Florian Silbereisen.

Doch auch Helene Fischer bekommt ihr Fett weg. „Helene Fischer war auch schon wieder da. Die ist ja immer Überraschungsgast. Sie ist immer die große Überraschung“, stellt Sebastian Pufpaff fest. „Diesmal, man weiß nicht warum, hat sie unter einem Wasserfall gesungen. Und da ist mir aufgefallen: Die kann ja gar nicht so gut singen“, so der Moderator.

Sebastian Pufpaff macht sich über (fehlende) Tanzkünste von Florian Silbereisen lustig

Nach diesem mutigen Statement zeigt Sebastian Pufpaff einen Clip aus „Das große Schlagerjubiläum 2022“. Zu sehen sind Helene Fischer und Florian Silbereisen auf der Bühne. Die Schlagersängerin läuft durch eine Wasserfontäne und fängt an zu singen. Zugegeben etwas schief. „Helene Fischer hat sich versungen?“, fragt Pufpaff gespielt empört.

Doch Pufpaff stellt das musikalische Missgeschick von Helene Fischer dann nochmal in Relation und macht sich nochmal über Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, lustig: „Wobei man sagen muss: Egal wie sie singt, sie singt wesentlich besser als Flori tanzen kann. Muss man auch mal sagen“.

Dass nicht alle Töne da waren, wo sie hingehören, scheint die Fans von Helene Fischer aber nicht gestört zu haben. Der Auftritt von Nena erhitzt allerdings gerade die Gemüter der Schlagerfans. Gemeinsam trat sie mit Florian Silbereisen auf. Und das, obwohl sie in den letzten zwei Jahren mit fragwürdigen Aussagen über die Corona-Pandemie negativ auf sich aufmerksam gemacht hat. Im Netz sorgt ihre Performance für wütende Stimmen. Verwendete Quellen: ProSieben/tv total Staffel 19 Folge 3 vom 26.10.2022