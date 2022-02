Helene Fischer rührt mit Valentinstags-Post - Schlager-Star sorgt für Überraschung

Von: Jennifer Kuhn

Helene Fischer bei ihrem Aufritt im November 2021 bei „Wetten, dass..?“ © IMAGO / Future Image

Helene Fischer veröffentlichte passend zum Tag der Liebe eine neue Playlist mit ihren Songs. Ihre Fans überraschte sie mit diesem rührenden Posting.

München - Auch von der größten Schlager-Sängerin der Musikbranche gab es zum Valentinstag am 14. Februar einen rührenden Post für ihre Fans. Helene Fischer veröffentlichte zum Tag der Liebe überraschend eine „Valentinstags“-Playlist auf dem Streamingdienst Spotify. Musik-Fans durften sich also über 35 Songs der 37-Jährigen freuen. „‘Spürst du es auch, diese Energie? Unsere Herzen schlagen den selben Beat!‘ Happy Valentinstag! Die passende Playlist inkl. der Single ‚Jetzt oder nie‘ haben wir natürlich auch für euch“, schrieb die Sängerin in ihren öffentlichen Post auf Instagram. Ihre Follower und Anhänger freuten sich sehr über diese neue Playlist der „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin und zeigten ihr dafür große Dankbarkeit.

Helene Fischer veröffentlicht „Valentinstags“-Playlist: Ihre Fans zeigen Dankbarkeit

Auf der Social-Media-Plattform Instagram hat Helene Fischer, im Gegensatz zu Daniela Katzenberger und Heidi Klum, die Kommentar-Funktion noch nicht deaktiviert. So konnten und durften ihre Fans ins das Kommentarfeld schreiben und sich bei ihr bedanken: „Wirklich schön die Playlist! Vielen Dank! Auch die älteren Lieder wieder einmal zu hören“, schrieb einer Userin. „Tolle Playlist, danke!“, so ein weiterer Follower. Innerhalb weniger Stunden bekam die Sängerin 251 Kommentare zu ihrem Posting. Auch ihre Fans wünschten ihr einen schönen Valentinstag. Für die Sängerin war es das erste Fest der Liebe, das sie nun gemeinsam mit ihrem Freund und ihrer Tochter verbrachte.

Helene Fischer: Ihre Tochter ist wohl nach einem Disney-Charakter benannt worden

Vor wenigen Wochen brachte die Sängerin ihre erste Tochter zur Welt. Nach Informationen der Bild ist die Namenswahl eine Hommage an einen bestimmten Disney-Film, eine Prinzessin diente allerdings nicht als Vorbild. Vielmehr wählte die Schlagersängerin einen tierisch coolen Namen: Nala.