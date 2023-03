Riesige Werbekampagne von Helene Fischer und Lidl

Teilen

Lidl hat Geburtstag! Wie könnte man das besser feiern als durch einen Werbe-Deal mit Helene Fischer?

Einer der bekanntesten deutschen Discounter hat Geburtstag: Lidl wird 50 Jahre alt. Kein Wunder also, dass zur großen Party nur besondere Gäste eingeladen werden sollen. Und wer käme hierfür besser in Betracht als Schlager-Königin Helene Fischer? Laut RTL.de soll die 38-Jährige nun das Gesicht einer großen Werbe-Kampagne des Discounters werden. Fans dürfte es sicher freuen, dass sie ihre Helene jetzt doch noch zu Gesicht bekommen: Kürzlich musste die Schlagerqueen nämlich den Beginn ihrer Tour verschieben. Der Grund: Bei den Vorbereitungen für ihre spektakuläre Bühnen-Show hatte sich die Sängerin eine Rippenfraktur zugezogen! Davon wurden die Spots für Lidl glücklicherweise nicht beeinflusst.

Gedreht wurden die Werbe-Clips nämlich schon im Februar, also noch lange vor Helenes Unfall. Worum es gehen wird? Das ist bislang noch absolute Verschlusssache! Fans müssen sich daher noch bis zum Frühsommer gedulden. Mit der Ausstrahlung wird nämlich erst dann gerechnet. „Unser Jubiläum möchten wir natürlich gebührend feiern. Deshalb unterstützen wir, wie bereits bekannt, als Sponsor die Live-Tournee 2023 von Helene Fischer und freuen uns auf die Kooperation“, verriet Lidl in einem Statement.

Hautenger Jumpsuit, XXL-Beinschlitz & Glitzer-BH: Helene Fischers heißeste Bühnenlooks Fotostrecke ansehen

„Möchten Jubiläum gebührend feiern“ – Lidl setzt auf Helene

Der Discounter läutete von Ludwigshafen am Rhein ausgehend eine kleine Revolution ein. Nachdem 1973 die erste Filiale eröffnet wurde, expandierte Lidl ab 1989 auch international. Inzwischen kennt man den Discounter schon fast auf der ganzen Welt! Egal, ob man in Belgien, Frankreich oder Spanien ist – Lidl ist stets vor Ort. Sogar in den USA hat Lidl inzwischen Filialen eröffnet. Der 50-jährige Geburtstag ist also wirklich ein Grund zum Feiern. Und auch die Schlagerqueen dürfte in Feierlaune sein: Nachdem sie sich 2019 eine Karriere-Auszeit genommen hatte, startet sie nun wieder richtig durch! Dabei ist der Deal mit Lidl nicht der erste dieser Art. So stand sie bereits für Garnier, Douglas oder Tchibo vor der Kamera.

Dass Helene als Werbe-Model so beliebt ist, dürfte wenig verwundern. Seitdem sie mit „Atemlos durch die Nacht“ 2013 ihren großen Durchbruch hatte, ist sie aus der deutschen Musik-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nicht nur ihre Helene-Fischer-Show ist längst legendär. Auch ihre „Rausch“-Tour wurde sehnsüchtig erwartet. Wie viel die Sängerin mit den Spots verdient, wurde bisher nicht verraten. Allerdings schätzt das vermoegenmagazin.de das Vermögen der Schlager-Sängerin auf etwa 35 Millionen Euro. Die Spots dürften also fürstlich entlohnt worden sein!