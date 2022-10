Helene Fischer verrät über Baby Nala: „Sie singt jetzt schon“

Teilen

Helene Fischer steht nach ihrer Babypause wieder auf der Bühne. © IMAGO/Ervin Monn

Gründet Helene Fischer eine Schlagerdynastie? Wie sie in einem Interview verriet, singt ihre kleine Tochter Nala schon jetzt.

Wien – Sie ist die unangefochtene Königin des deutschen Schlagers: Helene Fischer (38). Im vergangenen Jahr legte die „Atemlos“-Interpretin eine längere Pause ein, um sich um ihre neugeborene Tochter Nala zu kümmern. Mehrere Monate ging Helene in Mutterschutz und ließ nur wenig von sich hören — generell ist die Musikerin dafür bekannt, kaum über ihr Privatleben zu reden und Details über ihre Familie lieber geheim zu halten. Doch jetzt verriet Helene in der österreichischen TV-Sendung „Willkommen Österreich“, dass ihre Kleine möglicherweise schon bald in ihre Fußstapfen treten könnte.

„Sie singt jetzt schon. Ist schon ein lautes Stimmchen da“, erklärte Helene Fischer im Interview mit den Reportern. Gründet die „Rausch“-Sängerin also vielleicht schon bald eine eigene Schlagerdynastie? Ihre Fans würden es sicher begrüßen, ihr Idol über kurz oder lang mit familiärer Unterstützung auf der Bühne zu sehen. Jetzt steht für Helene allerdings erst einmal eine lang geplante Tournee mit über 70 Stationen an. Wie sie das als junge Mutter hinbekommen will?

Helene Fischer merkt erst jetzt, auf was sie sich eingelassen hat

„Natürlich haben mich junge Mütter gewarnt und gesagt: ‚Bist du denn wahnsinnig, dir das vorzunehmen?!’“, erzählt Helene Fischer dem ORF-Team über ihre geplante „Rausch“-Tour. Trotzdem sei für sie klar gewesen, dass sie Konzertreise auch mit ihrer kleinen Familie durchziehen werde. Derzeit, so der Schlagerstar weiter, werde jedoch offensichtlicher, wie viel Arbeit wirklich auf die Tournee-Mitarbeiter zukommt. „Jetzt rückt das alles näher und jetzt merke ich auch allmählich: Huppala.“

Doch ihre Fans können sich natürlich auf Helene verlassen: Die Profi-Entertainerin würde niemals eine Performance absagen, wenn es irgendwie geht. Außerdem steckten Helene Fischer und ihr Team eine Menge Arbeit in die Vorbereitung der Konzerte. Sie erzählt weiter: „Tatsächlich haben wir das Ganze relativ lange geplant, also schon über zwei Jahre mittlerweile.“