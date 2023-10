Helene Fischer verrät: Diese Gerichte isst sie am liebsten

Von: Samantha Matheiowetz

Was isst Helene Fischer eigentlich gerne? Diese Frage hat die Schlagerqueen einst in einem Interview beantwortet.

Ammersee – Helene Fischer (39) ist eine viel beschäftigte Frau. Gerade erst hat sie ihre Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz beendet. Viele fragen sich, wie die Sängerin tickt, wenn sie mal daheim ist. Was isst sie beispielsweise richtig gern? Kocht die Schlagersängerin auch mal? Die Antworten darauf hat sie einst in einem Interview preisgegeben.

„Kochen ist für mich Luxus“: Helene Fischer kann Momente in der Küche an einer Hand abzählen

Gegenüber essen-und-trinken.de hat Helene Fischer schon vor einigen Jahren die Frage beantwortet, wie sie die Zeit in ihrer Küche verbringt und ob sie auch mal selbst kocht. Darauf antwortete die Schlagerqueen: „Die Momente, in denen ich in meiner eigenen Küche etwas koche, kann ich ehrlich gesagt an einer Hand abzählen.“ Schuld daran ist wohl ihr straffer Terminplan.

Mit dem Kochen mag es nicht so häufig klappen, dafür ist Helene Fischer ein großer Fan der Grillsaison. Was ihr daran so gut gefällt? „Die Geselligkeit, gute Laune, draußen sein und den Duft vom Grill“, schwärmt die 39-Jährige.

Obwohl in Helene Fischers Kühlschrank meist gähnende Leere herrscht, gibt es zwei Lebensmittel, die sie im Notfall immer parat hat: Kräuterbutterbaguette und Nudeln für ein schnelles Pasta-Gericht.

Must-have auf Tour: Darauf kann Helene Fischer nicht verzichten

Wenn Helene Fischer auf Tour ist, wird das gegessen, was das Catering auf den Tisch stellt. Laut der Schlagersängerin habe man da bisher ein gutes Händchen bewiesen. Für die Künstlerin gilt in erster Linie: „Gerade, wenn ich unterwegs bin, ist mir eine gesunde und ausgewogene Ernährung sehr wichtig.“ Außerdem schwört Helene Fischer auf frischen Ingwer — egal, ob im Tee oder als Zutat in ihrem Essen. Diese Wunderknolle ist ihre „Allzweckwaffe“. „Sie stärkt das Immunsystem und wärmt die Stimme“, empfiehlt die „Atemlos durch die Nacht“-Interpretin.

Helene Fischer steht zu ihren Lieblingsgerichten. © IMAGO / Funke Foto Services

Kräuterbaguette und Nudeln: Die Sängerin hat damit mal wieder bewiesen, dass sie auch nach all den Jahren im Showbusiness total bodenständig geblieben ist. Während ihrer „Rausch"-Tour sprach Helene Fischer vor kurzem darüber, dass sie ihr „Hausmütterchen"-Leben vermisst.