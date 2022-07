Helene Fischer zeigt Backstage-Aufnahmen vom „Schlagercomeback.2022“ mit Florian Silbereisen

Helene Fischer lässt Fans hinter die Kulissen vom „Schlagercomeback.2022“ blicken. © Instagram/helenefischer & IMAGO / STAR-MEDIA

„Schlagercomeback 2022“-Aufnahmen: Helene Fischer gab einen Einblick hinter die Kulissen der Show mit Florian Silbereisen. Die Sängerin bedankte sich für den tollen Auftritt.

Leipzig – Sie gibt einen exklusiven Einblick hinter die „Das große Schlagercomeback.2022“-Kulissen: Helene Fischer (37) trat bei der von Florian Silbereisen (40) moderierten Schlagershow auf. Der „Atemlos durch die Nacht“-Schlagerstar feierte am Samstag (23. Juli) ihren ersten großen TV-Auftritt 2022. In der TV-Show waren zudem Performances von Stars wie der ESC-Legende Nicole (57) und Nena (62) zu bewundern.



Über ihre Social-Media-Plattform auf Instagram ließ die „Herzbeben“-Interpretin ihre Follower jetzt an einem Videoclip der Backstage-Vorbereitungen zu ihrem TV-Auftritt teilhaben. In dem Clip sind Ausschnitte des Tanztrainings des Allround-Talents für die Show und Eindrücke ihrer Performance zu sehen, bei der sie ein Hit-Medley ihrer Songs zum Besten gab. Die Schalgerqueen verkündete: „Und wie wir getanzt haben… […] Das hat so gut getan, für euch auf der Bühne zu stehen!“ Im Rahmen ihres Postings bedankte sich Helene Fischer zudem bei allen Beteiligten, die ihren Auftritt in der Sendung zu einem ganz besonderen Erlebnis machten. „Danke für diesen Glücksrausch am Wochenende!”, verriet der Star dankbar.

Helene Fischer zeigt Backstage-Aufnahmen vom „Schlagercomeback 2022“

Helene Fischer erzählte auch, dass sie sich schon riesig auf ihr kommendes Konzert im August freuen würde. Über die bevorstehende Show erzählte die Beauty, dass sich ihre Fans auf eine ganz besondere Performance freuen können. „Die Show im August rückt immer näher und meine Ungeduld, euch alle wiederzusehen, wächst und wächst. Das wird gigantisch!!!”, verriet die Künstlerin aufgeregt.