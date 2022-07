Helene Fischer zeigt sich bildschön im neuen Musikvideo

Helene Fischer begeistert Fans mit neuem Musikvideo © dpa | Daniel Karmann

Schlagersängerin Helene Fischer ist erst vor kurzem Mutter geworden. Nun bringt sie ein neues Musikvideo heraus und begeistert die Fans.

Erst kurz vor Weihnachten bekam Schlagerstar Helene Fischer (37) ihr erstes Kind. Seitdem war es still um die frisch gebackene Mutter und sie zeigte sich kaum in den Medien. Doch nun hat sie in einer Florian Silbereisen-Show bald ihren ersten großen Auftritt dieses Jahr. Doch das ist noch nicht alles, denn jetzt hat Helene Fischer ein neues Musikvideo veröffentlicht – Und sieht darin klasse aus.

Die frisch gebackene Mutter tanzt energiegeladen im neuen Musikvideo

Die neue Single der 37-Jährigen kam sehr gut an. Passend zum Song „Liebe ist ein Tanz“ kam jetzt ein Musikvideo heraus. In dem Video zeigt sich die Sängerin sexy und sportlich. Dabei trägt die 37-Jährige einen silbernen Jumpsuit, der mit Pailletten besetzt ist. Außerdem hat sie sehr hohe Schuhe an und tanzt voller Energie zu ihrem Lied. Dabei hat die Schlagerkönigin einen verführerischen Blick und wie immer auch eine starke Ausstrahlung.

Die Fans lieben das Video von Helene Fischer

Das Musikvideo kommt sehr gut bei den Fans an und erreichte innerhalb von zwei Stunden bereits über 4700 Klicks. Mittlerweile hat es bereits über 127.000 Aufrufe und die Kommentare zeigen die Begeisterung der Fans. So schreibt jemand unter das Video bei YouTube: „Gänsehautfeeling! Sie strahlt Lebensfreude aus und ihr Gesang geht unter die Haut!“ Jemand anders kommentiert begeistert: „Ich liebe deine Lieder, mach weiter so“ und ein weiterer Fan meint voller Freude: „Wie immer wunderschön – sie ist einfach die Größte und Schönste“.