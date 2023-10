Helene Fischers Hitschreiberin ist neu verliebt: Das ist der Neue von Kristina Bach

Von: Volker Reinert

„Atemlos durch die Nacht“ feiert in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Geschrieben hat den Song Schlagersängerin Kristina Bach. Die Komponistin hat aber noch einen anderen Grund zur Freude.

Dubai – Für Schlagersängerin Kristina Bach (61) ist es ein ganz besonderes Jahr: Ihr komponierter Song „Atemlos durch die Nacht“, den Helene Fischer (39) einsang, feiert 2023 sein zehnjähriges Jubiläum. In einem Interview verriet die Musikerin jetzt, dass es nicht nur beruflich hervorragend für sie läuft – auch privat hat sie ihr Glück gefunden.

Kristina Bach schrieb Helene Fischers Dauerbrenner „Atemlos durch die Nacht“

In einem Interview mit bild.de erinnert sich Kristina Bach an einen besonderen Moment ihrer Karriere: „Ich weiß noch, wie Helene 2012 nach einem gemeinsamen Auftritt bei einer Schlagernacht in Bremen auf mich zukam und mich fragte, ob ich Songs für sie schreiben könne. Ich dachte sofort an ‚Atemlos durch die Nacht‘. Das Lied hatte ich ursprünglich für mich geschrieben, aber ich fand dann, dass es noch besser zu Helene passen würde. Ich hätte allerdings selbst nicht geglaubt, dass es so ein Mega-Hit wird.“

Zu Helene Fischer hat Kristina Bach immer noch Kontakt: „Ja, natürlich. Ich habe sie auch auf ihrer Tournee besucht. Wir hatten eine sehr herzliche Begegnung. Wir sind beide immer noch sehr dankbar für diesen Hit. Es ist toll, wie Helene ,Atemlos durch die Nacht‘ immer neue Facetten verleiht. Es ist ein Lied, das einfach keinen Staub ansetzt.“ Der Schlagerstar ist Vollprofi auf der Bühne, musste bei einem ihrer Konzerte kürzlich allerdings unterbrechen, da sie einen Frosch im Hals hatte – zum Glück sprangen Helene Fischers treue Fans ein.

Kristina Bach ist wieder glücklich vergeben

Kristina Bach, die bereits zweimal verheiratet und länger Single war, hat aber nicht nur wegen des „Atemlos“-Jubiläums Grund zur Freude. Gegenüber bild.de bestätigt sie auch, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. „Ja, wir sind ein Paar“, verkündet die 61-Jährige. Der Glückliche heißt Reinhard Walter (69) und ist Immobilienunternehmer. Der Heidelberger mit Professorentitel arbeitet beim Unternehmen „FOM Real Estate“.

Weitere Details zu ihrer neuen Beziehung behält die Hitproduzentin aber für sich – ähnlich wie Helene Fischer, die ihre Partnerschaft zu Thomas Seitel (38) vor der Öffentlichkeit schützt. Vor kurzer Zeit ist allerdings ein Video aufgetaucht, welches die beiden eng umschlungen zeigt. Verwendete Quellen: bild.de